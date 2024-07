Pietro Lombardi: Dieses Foto spricht Bände – jetzt kann es jeder sehen

Pietro Lombardi katapultierte sich nach seinem Sieg bei „DSDS“ in die deutschen Charts. Mit erfolgreichen Alben und Singles wie „Call My Name“ oder „Senorita“ hat er schnell die Herzen seiner Fans erobert. Das gehört mittlerweile auch einer neuen Frau an seiner Seite – Laura Maria Rypa. Der Welt möchte der Sänger sein Glück nun nicht mehr vorenthalten.

Pietro Lombardi: Süße Liebesgeschichte

Pietro Lombardi ist durch seinen Sieg bei „DSDS“ zum echten Star in der Musikbranche aufgestiegen. Hinter den Kulissen der RTL-Sendung spielte sich jedoch eine weitere Geschichte ab, die schnell Aufmerksamkeit erreichte. Zwischen Sänger-Kollegin Sarah Engels und ihm bahnte sich eine echte Bilderbuchliebe an. Kennengelernt in der Castingshow, machten die beiden bald mit Sohn Alessio ihr Liebesglück perfekt. Nach sechs Jahren Beziehung folgte dann die Trennung, die ein wahres Medienecho hervorrief.

Inzwischen hat Pietro diese Phase seines Lebens hinter sich gelassen. Seine neue Traumfrau fand er in Laura Maria Rypa – das Paar ist sogar seit 2022 verlobt. Bereits ein Jahr später begrüßten die beiden ihren ersten gemeinsamen Sohn, Leano. Momentan erwarten die Turteltauben erneut Nachwuchs. Seinen Fans auf Instagram hat Pietro allerdings nicht nur das mitzuteilen!

Pietro Lombardi muss es gestehen!

In den letzten Jahren hat Pietro Lombardi auch in sozialen Medien eine große Fangemeinde aufgebaut, wo er Einblicke in sein Privatleben gibt. Dort teilt er regelmäßig Momente aus seinem Alltag und seiner Karriere. Sein Liebesleben möchte er dabei nicht vorenthalten! Der Sänger zeigt sich öfter mit Partnerin Laura Seite an Seite, postet süße Schnappschüsse. Jetzt veröffentlichte der 32-Jährige eine Botschaft, die förmlich Bände spricht.

„Sag mir, dass du deine Frau liebst, ohne mir zu sagen, dass du deine Frau liebst“, kommentiert der Künstler zu einer Instagram-Story. Darauf zu sehen ist Lombardi selbst, mit einem ganz bestimmten Detail. Denn der Sänger trägt ein weißes T-Shirt, auf dem in oranger Schrift der Name seines Schatzis Laura prangert. Dabei verlinkt er seine Verlobte und titelt: „Liebesbeweis.“

Pietro Lombardi und Laura scheinen wahrlich auf Wolke 7 zu schweben. Bei diesem süßen Liebesbeweis schmilzt seine Verlobte zu Hause vermutlich nur so dahin!