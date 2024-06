Pietro Lombardi findet ehrliche Worte – „War nicht immer einfach“

Pietro Lombardi hat sich seit seiner Teilnahme in dem Casting-Format „DSDS“ einen Namen im Showgeschäft gemacht. In der RTL-Sendung lernte er 2011 Sängerin Sarah Engels kennen und lieben. Die beiden galten nach dem Sieg Pietros lange als DAS Traumpaar in der TV-Welt. Rund fünf Jahre später folgte dann der Schock – seine Liebste hatte ihn betrogen, es folgte eine sehr öffentliche Trennung.

Mittlerweile hat Lombardi mit Rechtsanwaltsgehilfin und Influencerin Laura Maria seine neue Herzensdame gefunden. Seinen Fans macht der Musiker nun ein überraschendes Geständnis über die Beziehung.

Pietro Lombardi schwärmt von Familie

Pietro Lombardi hat in Laura die Frau seiner Träume gefunden. Gemeinsam haben die beiden im Sommer 2023 einen Sohn bekommen, sich verlobt und ihr Traumhaus gekauft. Auf Instagram zeigen sich die Turteltauben vermehrt als Patchwork-Familie – Pietro bringt aus seiner früheren Partnerschaft mit Sarah Engels Sohn Alessio mit, der noch vor kurzem seinen neunten Geburtstag feierte.

Seinen Fans möchte der Sänger sein Liebesglück nicht vorenthalten. „Einfach nur dankbar für alles. Ich habe die besten Kinder der Welt und die tollste, stärkste Frau, die man sich vorstellen kann“, titelt Lombardi zu einer Instagram-Story, die seine Familie beim Spaziergang zeigt. Doch auch zwischen den Verliebten kann es mal kriseln.

Pietro Lombardi gesteht Beziehungsschwierigkeiten

Pietro Lombardi schwärmt von seiner Verlobten Laura auf Social Media ständig in höchsten Tönen. Die beiden teilen regelmäßig zuckersüße Einblicke in ihr Privatleben. Dass es dabei auch mal zu Streitigkeiten kommt, möchte der Sänger seinen Followern nicht verschweigen.

„Sie gibt alles für unsere Familie. Während ich viel arbeite, hält sie zu Hause die Stellung und ist die beste Mama für Lenao. Ich kann nicht beschreiben, wie stolz ich auf Laura bin“, schwelgt Pietro im Glück, schlägt aber auch ernstere Töne an. „Es war nicht immer einfach. Aber wir haben die tollste Familie. Und natürlich auch ganz viel Liebe an unsere Hunde, die gut auf Laura aufpassen, wenn sie mal alleine zu Hause ist. Liebe euch.“

Der Weg in eine stabile Beziehung war kein einfacher. Sechsmal sollen sich Pietro Lombardi und Laura getrennt und anschließend zur Paar-Therapie gegangen sein, bevor sie sich endgültig füreinander entschieden haben. Umso schöner zu sehen, dass die zwei mittlerweile eine bessere Verbindung zueinander gefunden haben.