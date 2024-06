Pietro Lombardi: Vor Show in Österreich – Fans bangen um Auftritt

Pietro Lombardi ist seit seinem Sieg in der Castingshow „DSDS“ ein aufstrebender Stern am Musikhimmel. Erst kürzlich begeisterte er seine Anhänger mit seiner neuen Single „Lovers & Homies.“ Den Song mit Ohrwurmfaktor wollte der Sänger direkt einmal live in Österreich performen.

Doch Lombardi muss seinen Fans schlechte Neuigkeiten mitteilen, die den Auftritt ins Wanken bringen.

Pietro Lombardi verkündet Hiobsbotschaft

Nicht viele Sänger können sich nach ihrer Teilnahme in der RTL-Show „DSDS“ beweisen, Pietro Lombardi allerdings schon. 2011 setzte er sich gegen seine damalige Freundin Sarah Engels als Gewinner durch und erobert seitdem die deutschen Charts. Lange war es musikalisch still um den Sänger, sein letzter Song liegt mehrere Monate zurück.

Doch mit seinem neu veröffentlichten Lied „Lovers & Homies“ hat das Warten endlich ein Ende. Sogar sein kleiner Sohn Leano, den er mit seiner Verlobten Laura hat, tanzt begeistert zu dem neuen Track, wie Pietro stolz in seiner Instagram-Story zeigt. Genau dort überraschte er seine Fans auch mit einer schlechten Nachricht: Sein Auftritt in Österreich steht auf der Kippe.

Pietro Lombardi schafft Klarheit über Auftritt

„Ich habe ja heute die Show in Österreich. Ich habe eine gute und schlechte Nachricht“, kündigt Pietro Lombardi seine Hiobsbotschaft an. Zunächst die gute Nachricht: Fans können vorerst aufatmen, denn der Sänger wird wie geplant auftreten – das allerdings mit einer Einschränkung.

Denn die schlechte Nachricht liefert der Künstler direkt nach. Pietro hat sich so kurz vor dem Auftritt eine Erkältung eingefangen. „Ich bin leider krank geworden. Meine Nase, mein Hals, alles ist zu, katastrophal“, beichtet der „DSDS“-Star seinen Fans. Ob und wie lange er an dem Abend performen kann, ist noch ungewiss.

„Ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich bin kein Typ, der Shows gerne absagt“, zeigt Pietro Lombardi seinen Kämpfergeist. Fans müssen dennoch um die Show bangen. Denn der Arzt gab dem Sänger keine Garantie für seine Stimme – sie könnte nach zwei Liedern schon versagen. Wie der Auftritt für den Künstler verlaufen wird, bleibt abzuwarten.