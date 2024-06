Pietro Lombardi: Süßes Liebesgeständnis an seine schwangere Laura – „Die Schönste“

Seit seinem Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 ist Pietro Lombardi aus der deutschen Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie „Phänomenal“ und „Cinderella“ sang er sich in die Herzen seiner Fans.

Auch privat hat der Sänger endlich sein großes Glück gefunden. Aus seiner Ex-Beziehung mit „DSDS“-Kollegin Sarah Engels ging Söhnchen Alessio hervor. Seit 2022 ist Pietro Lombardi mit der Influencerin Laura Maria Rypa verlobt, das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Nun macht der Sänger seiner Liebsten eine romantische Liebeserklärung.

Pietro Lombardi platzt vor Stolz

Gemeinsam mit Laura Maria Rypa hat Pietro Lombardi im Jahr 2023 Söhnchen Leano bekommen. Aktuell ist die Influencerin erneut schwanger, das Liebespaar bekommt einen zweiten Sohn. Viel zu Gesicht bekommt der Musiker seine Verlobte derzeit jedoch nicht, denn Lombardi dreht in diesen Tagen die neueste Staffel von „DSDS“ im Ausland. Der Sänger sitzt neben Pop-Titan Dieter Bohlen in der Jury.

Die Zeit ohne ihren Verlobten hat Laura Maria Rypa kurzerhand genutzt und ist gemeinsam mit dem kleinen Leano in den Urlaub geflogen. In der Türkei verbringt die Influencerin sonnige Tage und genießt die Ruhe vor dem Sturm. So weit von seiner Liebsten entfernt zu sein, scheint Pietro Lombardi jedoch durchaus schwer zu fallen.

Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze 2 Millionen Menschen folgen, teilt der Sänger nun ein Foto seiner Liebsten. Auf dem Bild ist die Influencerin während eines Foto-Shootings zu sehen, Laura Maria Rypa hält stolz ihren Babybauch fest. Pietro Lombardi kommentiert das Foto mit den Worten „Die Schönste“ und ergänzt ein rotes Herz.

Ob es Pietro Lombardi rechtzeitig zur Geburt wieder nach Deutschland schaffen wird, bleibt abzuwarten. Das Liebespaar scheint sich auf jeden Fall sehr auf das kleine Geschwisterchen für Leano zu freuen.