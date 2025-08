„Ich habe alles gespeichert!“ – Laura Maria Rypa droht Hater

Laura Maria Rypa (28) hat die Nase voll. Auf Instagram (knapp eine Million Follower) rechnet die Verlobte von Popstar Pietro Lombardi (32) mit einem hartnäckigen Hater ab. Sie will sogar rechtlich dagegen vorgehen.

Seit über einem Jahr wird Laura immer wieder von anonymen Fake-Accounts im Netz angefeindet. Die junge Mutter bekommt tagtäglich fiese Kommentare, Lügen und Beleidigungen unter die Nase gehalten. Lange hat sie geschwiegen, doch nun ist Schluss damit!

Laura Maria Rypa bricht ihr Schweigen

In ihrer Instagram-Story lässt sie am Sonntag (3. August) Dampf ab: „Ich hab mittlerweile alles gespeichert. Kommentare, Nachrichten, Profile. Und jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich rechtlich dagegen vorgehen werde.“ Für Laura ist klar: Das kann kein Zufall sein. „Es ist ziemlich offensichtlich, dass das alles von einer einzigen Person kommt, die sich etliche Fake-Accounts erstellt hat.“

Mit Screenshots belegt sie, wie dreist die Hetze abläuft: Ein Fake-Profil postet einen giftigen Kommentar, und zack! liken sofort mehrere andere Accounts. Alles orchestriert, glaubt Laura. Die Influencerin findet das Verhalten „krank“ und „bemitleidenswert“.

„Und an dich: Ich bin gespannt, wie du erklärst, was du da seit über einem Jahr treibst“, wendet sich Laura Maria Rypa direkt an den Troll.

In ihrem Statement setzt Laura ein Zeichen gegen Online-Hass. „Es kann nicht sein, dass Menschen im Internet eine große Klappe riskieren, ohne dass Konsequenzen folgen“, sagt sie deutlich. Und: „Auch wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, rechtfertigt das nicht, respektlos über ihn zu sprechen. Kritik ist erlaubt, aber der Ton und Umgang sollten von Anstand und Respekt geprägt sein.