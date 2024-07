Pietro Lombardi schickt seine Laura an den Herd – „Ich hab meine Frau halt erzogen“

Er ist ein wahrer Frauenschwarm und für seine tollpatschige, aber liebenswerte Art bekannt. Mit seinem Sieg der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 startete die Karriere von Pietro Lombardi, mit Songs wie „Cinderella“ und „Phänomenal“ sang er sich in den darauffolgenden Jahren in die Herzen seiner Fans.

Auch privat hat Pietro Lombardi seine große bereits Liebe gefunden. Seit dem Jahr 2022 ist der Musiker mit der Influencerin Laura Maria Rypa verlobt, das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Nun ist Laura erneut schwanger, was den „DSDS“-Star jedoch nicht von dem ein oder anderen Schabernack abhält.

Pietro Lombardi kann es nicht lassen

Nachdem Pietro Lombardi in den vergangenen Wochen die neue Staffel von „DSDS“ im Ausland drehte, ist der Sänger nun wieder mit seiner kleinen Familie vereint. Seine schwangere Verlobte Laura bleibt jedoch trotz der Wiedersehensfreude nicht von dem ein oder anderen Streich ihres Verlobten verschont. Die Influencerin bereitet gerade Abendbrot für die kleine Familie vor, als sich Pietro zu ihr in die Küche schleicht.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Pietro Lombardi filmt Laura dabei, wie sie am Herd steht und in einem Kochtopf rührt. In seiner Instagram-Story bekräftigt der Musiker: „Ja, ich habe meine Frau halt erzogen, liebe Männer. Koch weiter!“ Laura lässt sich von den harschen Worten ihres Liebsten nicht verunsichern. In seiner nächsten Instagram-Story reißt der Sänger seiner Verlobten dann das Wasserglas aus der Hand, aus dem sie gerade trinken wollte.

Pietro Lombardi ärgert Laura

Der „DSDS“-Star fährt seine Verlobte an: „Hast du gerade Wasser für mich gemacht? Gib her, ist jetzt meins!“ Laura kriegt sich daraufhin vor Lachen kaum mehr ein und sagt Pietro, dass sie dollen Durst habe. Daraufhin weist der Musiker sie an, dass sie nun weiter kochen soll. Aus der Reaktion der Influencerin wird zum Glück ersichtlich, dass es sich bei den fiesen Aussagen von Pietro Lombardi lediglich um einen Scherz handelt.

Wann die Geburt des zweiten Kindes von Pietro Lombardi und seiner Laura ansteht, bleibt abzuwarten. Auf seinen Instagram-Profilen wird das Traumpaar seine Fans sicherlich immer auf dem neusten Stand halten.