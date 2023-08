Sarah Engels präsentiert neuen Song: Doch DIESEN Fehler hat sie übersehen

Seit ihrer Teilnahme und dem zweiten Platz bei der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 ist ihr Name jedem ein Begriff: Sarah Engels. Die sympathische Sängerin sang sich schnell in die Herzen der Castingshow-Fans und ging gemeinsam mit Gewinner Pietro Lombardi als Traumpaar aus der Show. Seit dem Ende der Beziehung im Jahr 2016 steht Engels als Solokünstlerin auf den großen Bühnen, es folgten Hits wie „Te amo mi amor“, „Gebe nicht auf“ und „Ich“.

Auch privat hat die 30-Jährige das große Glück gefunden, im Jahr 2020 hat sie sich mit Fußballspieler Julian Büscher verlobt und ist im Jahr darauf Mutter einer Tochter geworden. Die kleine Solea macht Engels zur Zweifachmama, gemeinsam mit Ex-Partner Lombardi hat die Sängerin bereits den achtjährigen Sohn Alessio. Auf ihrem Instagram-Profil gab die Sängerin nun die Veröffentlichung ihrer neusten Single bekannt. Doch in dem kurzen Ausschnitt aus dem Musikvideo zum Song fällt einem Fan DIESER Fehler auf.

Sarah Engels: Fan entdeckt gravierenden Fehler

Das neue Musikvideo von Sarah Engels macht Lust auf Sonne, Strand und Meer. „Para Siempre (Für immer)“ heißt die neue Single der Sängerin, die am 25. August veröffentlicht wird. Bereits im Voraus gibt die ehemalige „Let’s Dance„-Teilnehmerin ihren Fans einen Einblick in das Musikvideo zum Song. Engels sitzt auf einem Sofa und setzt sich ihre großen Kopfhörer auf, auf denen ihr neuer Song läuft. Sofort in eine gute Stimmung versetzt, tanzt die Sängerin glücklich am Strand zu den Klängen. Dann stößt Partner Julian hinzu und nimmt ihre Hand. Gemeinsam tanzt das Paar in Richtung Sonnenuntergang.

Einem treuen Fan der Sängerin fällt hier jedoch ein gravierender Fehler auf, den Engels glatt übersehen haben muss. Die Followerin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Er tanzt einfach mit, obwohl sie mit Kopfhörer hört!“ Beim genaueren Hinsehen fällt tatsächlich auf, dass die Sängerin nach wie vor Kopfhörer aufgesetzt hat. Logisch betrachtet kann ihr Liebster die Musik so tatsächlich nicht hören und tanzt in der Stille. Engels nimmt den Logikfehler allerdings mit Humor und antwortet: „Hahaha stimmt!“ Die Vorfreude der Fans auf die neue Musik wird dieses kleine Missgeschick sicherlich nicht schmälern.

Die Fans der Sängerin sind bereits jetzt von dem Song begeistert. Eine Followerin kommentiert: „Hört sich echt mega an, macht richtig gute Laune. Zum Wochenende soll der Sommer ja wiederkommen, also der passende Song dafür!“ und ein weiterer Fan bekommt das Lied bereits jetzt schon nicht mehr aus dem Kopf: „Hab jetzt schon einen richtigen Ohrwurm!“ Auch Engels Partner Julian unterstützt seine Liebste voll und ganz, er schreibt: „Jetzt kriege ich es wieder den ganzen Abend nicht aus dem Kopf. Aufgepasst, Ohrwurm Alarm!“ Das muss wahre Liebe sein!