Sarah Engels: Fans prügeln auf sie ein – „Tut mir fast schon leid“

Ein wenig ruhiger ist es ja schon um Sarah Engels und ihre Familie geworden. Während Ex-Mann Pietro Lombardi in aller Munde ist, ist die 30-Jährige ein wenig aus dem Rampenlicht getreten. Zum Glück jedoch nicht vollständig. So ließ die Sängerin via Instagram zuletzt die Worte: „Schatz, du hattest dir doch noch ein drittes Kind gewünscht“ gegenüber ihrem Julian fallen. Klar, dass da die Gerüchteküche wieder Feuer fing.

Doch Sarah Engels scheint sich derzeit eher auf ihre Karriere, als auf ein weiteres Kind zu konzentrieren. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild von sich auf Zypern. Braungebrannt spaziert sie durch die steinernen Gassen, scheint den Sonnenschein richtig zu genießen.

Sarah Engels kündigt neuen Song an

Dazu schreibt die einstige DSDS-Zweitplatzierte: „Ready for second summer? Markiere jemanden, der auch ein Sommerkind ist und den Sommer liebt. Heute hat sich endlich mal wieder die Sonne blicken lassen, nachdem es in den letzten Tagen/Wochen nur geregnet hat. Nicht mehr lange, dann kommt endlich mein neuer Song raus. Dafür brauchen wir definitiv gutes Wetter !!! Ahhhh ich freue mich schon.“

Während sich einige Fans mit der Sängerin freuen. Prügeln andere regelrecht auf sie ein. „Zunehmend auffallend ist, es wird sich immer mehr ’sexy‘ gezeigt. Zieht das mit den Kindern nicht mehr, also die Familienschiene – jetzt müssen Po, Brüste und sexy Videos her. Irgendwie tut es mir ja schon fast leid. Glaube, ohne soziale Medien wüsstet ihr nix mehr anzufangen mit eurem Leben“, schreibt beispielsweise eine Followerin bei Instagram.

Follower von Sarah Engels drehen durch

Und ein anderer Follower ergänzt: „Macht ihr auch noch was anders außer Urlaub? Sei euch ja gegönnt, aber mit dem normalen Leben hat das nichts mehr zu tun.“ Auch die Sommerbräune von Sarah Engels ist den Fans aufgefallen. „Später wird es die Haut danken! Alle so naiv“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Findest du nicht, dass du schon übertrieben gebräunt bist?“

Zum Glück gibt es aber auch noch vernünftige Menschen unter den Followern der 30-Jährigen. Eine Frau schreibt treffend: „Warum kann man sich nicht einfach das Foto anschauen? Warum müssen da wieder so negative Kommentare drunter geschrieben werden? Es nervt. Leben und Leben lassen.“