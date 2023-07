Sarah Engels postet Video von Familien-Ausflug – und kassiert herbe Kritik

Sie ist Mutter, Sängerin, Schauspielerin und Influencerin: Sarah Engels hat alle Hände voll zu tun. Logisch, dass die Ex von Pietro Lombardi da auch gelegentlich eine Auszeit von dem stressigen Alltag braucht. Aktuell gönnt sie sich mit ihrem Mann Julian und ihren zwei Kindern einen Urlaub am Strand.

Und auch im Urlaub müssen ihre rund 1,8 Millionen Follower auf Instagram natürlich auf dem Laufenden gehalten werden. In ihren Storys und Beiträgen lässt die 30-Jährige ihre Anhänger an ihren Erlebnissen teilhaben. Doch ein Beitrag kam jetzt gar nicht gut an.

Sarah Engels zeigt sich auf dem Pferd

Dem Sonnenuntergang am Strand entgegenreiten – für viele Menschen ein absoluter Traum. Sarah Engels durften sich diesen jetzt erfüllen. Von ihrem Ausflug Hoch zu Ross teilte sie ein Video auf Social Media. Doch einige ihrer Fans haben ein Problem mit der Kleiderwahl der Influencerin. Diese fällt ziemlich luftig aus. Doch geübte Reiter wissen: Für die Sicherheit von Pferd und Reiter ist eine passende Kleidung nicht gerade unwichtig.

„Mit Sandalen und Röckchen. Da sträuben sich bei mir die Nackenhaare als Reiter und Pferdebesitzerin. Wenn der mal abgeht, na dann Gute Nacht“, kommentiert eine Userin unter dem Video. „Tolles Bild. Nur so geht man nicht aufs Pferd. Vor allem nicht mit diesen Schuhen. Hoffe er ging nicht durch. Trotzdem gönne ich es dir. Weiterhin schöne Tage, heißt es von einer anderen Instagram-Userin.

Harte Kritik, aber auch liebe Worte

„So deplatziert in Bikini und kurzen Hosen einen Ausritt zu machen, selbst wenn man keine Ahnung hat, könnte man das mindestens wissen, wird ständig drauf hingewiesen bei jedem Reitunternehmen alleine schon aus versicherungstechnischen Gründen. Und das katastrophale Schuhwerk. Schlechtes Vorbild, gefährlich, Pferde sind und bleiben Lebewesen“, ist das harte Urteil einer anderen Userin.

Doch den meisten ihrer Follower scheint Sarah Engels Kleidung eher weniger zu stören. „Gegönnt“ und „Wow, wie toll“, heißt es weiterhin. Man kann es eben nicht jedem Recht machen – auch Sarah Engels nicht.