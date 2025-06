Sarah Connor: Als ihre Tochter die Bühne betritt, bricht sie in Tränen aus

Sarah Connor ist zurück! Das sehnsüchtige Warten ihrer Fans hat endlich ein Ende. Am 23. Mai veröffentlichte die Sängerin ihr neuestes Album namens „Freigeistin“, das die Hörer in eine andere Welt entführt.

Doch die 44-Jährige ist nicht nur eine leidenschaftliche Musikerin, auch als Mutter macht sie eine gute Figur. Vier Kinder hat die Sängerin auf die Welt gebracht. Ihr älteste Tochter überraschte sie nun auf der Bühne und sorgte für einen wahren Gänsehautmoment.

Sarah Connor kann es kaum fassen

Sarah Connors neues Album ist facettenreich. Gute-Laune-Lieder wie „Wilde Nächte“ und „Heut‘ ist alles gut“ gehen Hand in Hand mit emotionalen Songs wie „Tief wie das Meer“ und „Ich liebe Dich“. Provokanter ist der Song „Schlechte Idee“, in dem sie monogame Beziehungen hinterfragt. Im kommenden Jahr geht die Sängerin mit ihrer neuen Platte auf Arena-Tour.

In diesen Tagen bespielt Sarah jedoch mit ihrer „My favorite Songs Part II“-Konzertreihe die Freiluftbühnen des Landes. Neben alten Klassikern wie ihr erster Hit „Let’s Get Back to Bed – Boy“ dürfen sich ihre Fans auch über den ein oder anderen neuen Song freuen. Ein besonderes Highlight stellt außerdem der Voract der Musikerin dar.

+++ Sarah Connor: DAS hätte niemand gedacht! One-Night-Stands und bisexuelle Erfahrungen +++

Denn ausgerechnet Sarah Connors älteste Tochter Summer Terenzi wärmt die Zuschauer vor dem offiziellen Showbeginn auf. Die 18-Jährige macht mittlerweile selber Musik und steht liebend gern auf der großen Bühne. Doch dann kommt es mitten während des Konzerts zu einem ganz besonderen Highlight. Denn als Sarah ihren alten Song „I’ll Kiss It Away“ anstimmt, betritt plötzlich ihre Tochter erneut die Bühne und singt mit.

Besonders berührend: Den Song hatte die Sängerin damals für ihre Summer geschrieben, die mit einem Herzfehler auf die Welt kam. Achtzehn Jahre später kann das Mutter-Tochter-Duo dieses besondere Lied nun gemeinsam performen. Der Popstar kann diesen überraschenden Moment kaum begreifen und bricht mitten auf der Bühne in Tränen aus. Summer wirkt ebenfalls gerührt und umarmt ihre Mutter liebevoll.

Diesen ganz besonderen Augenblick werden Sarah Connor und ihre Summer garantiert für immer in Erinnerung behalten. Ihr musikalisches Talent scheint die 18-Jährige von ihrer berühmten Mutter geerbt zu haben.