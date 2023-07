Treue DSDS-Fans kennen ihn noch aus seinen Anfängen in der RTL-Castingshow: Pietro Lombardi erlangt durch seinen Sieg im Jahr 2011 hierzulande große Bekanntheit. Mittlerweile ist der Sänger auch erfolgreicher Geschäftsmann und stolzer Familienvater.

Auf Instagram ist Pietro Lombardi seinen Fans ganz nah und teilt regelmäßig Eindrücke aus seinem Alltag. Mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa hat er einen gemeinsamen Sohn namens Leano und auch der Sohn mit seiner Ex-Frau Sarah Engels ist oft bei ihm. Doch neulich legte der sonst so entspannte und gut gelaunte Sänger einen scharfen Ton an den Tag.

Pietro Lombardi: Alessio wurde am Knie operiert

Am Donnerstagvormittag erzählt der 31-Jährige seiner Community, dass Alessio am Knie operiert werden muss. Es sei aber nur ein kleiner Eingriff, den er letztendlich auch gut überstanden hat, so Pietro Lombardi. Doch seine Fans scheinen sich trotzdem zu sorgen und schreiben dem Sänger zahlreiche Nachrichten. Daraufhin platzt ihm der Kragen.

In einer Instagramstory wird der DSDS-Star nun deutlich: „Ich wollte eine Sache kurz loswerden, weil alle ja angeblich so besorgt sind um Alessio, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich ja in meiner Story ganz klar gesagt habe, dass er einen kleinen, kleinen Eingriff am Knie hat und es halb so schlimm ist.“

Pietro Lombardi auf 180

Wenn es um seine Kinder geht, kennt er anscheinend keinen Spaß. „Ich muss ja nicht immer sagen, was er genau hat. Das hat niemanden zu interessieren! Es ist scheißegal, was es ist – ob Warze oder Pickel, weil es geht niemanden was an. Wenn ich sage, halb so schlimm, ist doch alles gesagt! Muss ich euch noch sagen, was es ist?!“, sagt er zornig.

Puh, diese Ansage dürfte gesessen haben. Dennoch verrät der 31-Jährige dann doch, dass Alessio einige Warzen entfernt worden sind. Der Eingriff war außerdem überraschenderweise doch etwas umfangreicher als geplant. Doch am Ende geht es Alessio gut und das ist wohl die Hauptsache.