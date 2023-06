Pietro Lombardi vor DSDS-Start: „Absoluter Schwachsinn“

Er ist neben Dieter Bohlen wohl die bekannteste Persönlichkeit von „Deutschland sucht den Superstar“ (Kurz: DSDS). 2011 schnappte sich der damals noch blutjunge Pietro Lombardi die DSDS-Krone. Im Finale gegen seine spätere Frau Sarah Engels zeigte der Wahl-Kölner, wozu er wirklich imstande war und überzeugte nicht nur Dieter Bohlen, sondern auch Millionen Zuschauer in Deutschland.

Und er ist einer der wenigen DSDS-Teilnehmer, die auch nach der RTL-Show noch richtig erfolgreich wurden. Nummer-1-Hits, ausverkaufte Konzerte, Hunderttausende Fans, Pietro Lombardi ist wirklich zum Superstar avanciert. Und hat auch „Deutschland sucht den Superstar“ nie den Rücken gekehrt.

Pietro Lombardis DSDS-Geschichte

2021 sitzt der heute 31-Jährige wieder in der Jury der Castingshow. Grund genug für RTL, einen Blick zurück auf die Anfänge des Publikumslieblings zu werfen. „Viele sagen immer, aus DSDS-Künstlern kann nichts werden, das ist absoluter Schwachsinn“, wird der Sänger in dem kurzen Video, das anlässlich des Bewerbungsstarts der neuen Staffel auf Instagram geteilt wurde, deutlich.

Im Gegenteil, schließlich sei Pietro Lombardi der lebende Beweis, dass man es trotz anfänglicher Schwierigkeiten zum Superstar schaffen könne. „Ich habe echt lange dafür gekämpft. Es gibt ja die Vor-Castings, das ist ja kein Geheimnis, und da bin ich siebenmal rausgeflogen – in der Staffel, in der ich gewonnen habe, nur so nebenbei. Eigentlich hatte ich gar keine Motivation mehr. Und ich bin dann weitergekommen beim Vor-Casting, ich weiß nicht, ob es Mitleid war. Es saß immer die Gleiche da. Und irgendwann hat sie gesagt: Du bist jetzt so oft hier gewesen, eigentlich hast du es schon verdient, vor die Jury zu gehen.“

Und so entwickelte sich eine einmalige Karriere, die noch lange nicht am Ende ist. Die Fans jedenfalls lieben ihren Pietro. „So großes Herz hat er und er ist auf dem Boden geblieben“, jubelt beispielsweise ein Fan auf Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Die schönste Story der ganzen DSDS-Jahre!“ Sicherlich auch, weil sich Dieter Bohlen und Pietro während der Show anfreundeten und zu dicken Kumpels wurden. Das beweist auch DIESES Video der DSDS-Stars.