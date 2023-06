Pietro Lombardi verrät Zukunftspläne: Darum muss er jetzt Geld sparen

Er gehört zu den berühmtesten DSDS-Siegern aller Zeiten und erntet bis heute die Früchte seiner Arbeit: Pietro Lombardi hat es mittlerweile weit gebracht. Er gibt ein Konzert nach dem anderen, hat sein eigenes Getränk herausgebracht und schwebt mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa auf Wolke Sieben.

Und der Sänger ist noch lange nicht fertig. Seine Zukunftspläne sind groß. Pietro Lombardi und Laura wollen beispielsweise nochmal Eltern werden, wie sie letztens auf Instagram erzählt haben. Doch erstmal steht ein anderes Projekt auf der Agenda. Dafür muss der Sänger jedoch zum Sparfuchs werden. Eine Herausforderung für den zweifachen Vater.

Pietro Lombardi von Laura kontrolliert

Für den Ex von Sarah Engels geht es ein paar Tage auf Reisen und das ohne seine Verlobte und ohne den gemeinsamen Sohn Leano. Doch bevor er sich auf den Weg macht, kommt es zwischen ihm und Laura zu einer kleinen Auseinandersetzung, wie er in seiner Instagramstory erzählt.

Der Sänger berichtet: “Jetzt geht’s nach Linz. Meine Frau hat mich gefragt, ‘Und, wie viel Geld hast du mitgenommen?‘ Ich so, ja, so 1.000 Euro. Die so: ‘Tasche her’. Da war ein bisschen mehr Geld drin. Die sagt ‘Ne, das kann nicht mehr sein. Immer, wenn du unterwegs bist, dass du so viel Geld ausgibst. Das kann nicht wahr sein. Geld her!’ Ich so, ‘Ich brauche Bargeld’. Wenn du nicht zahlen kannst, kannst du mit der Karte zahlen.”

Das Paar hat große Pläne

Bewirtungs- und Tankbelege, Hotelabrechnung und am Ende Kontoauszüge – darauf soll Pietro laut Laura achten. Schließlich haben die beiden in naher Zukunft noch große Pläne, wie er bekannt gibt.

“Das Traurige ist, die meint das ernst. Aber wir kaufen uns jetzt zusammen ein Haus, deswegen – wir müssen sparsam sein. Die hat schon recht. Eigentlich machst du das ganz gut“, räumt der DSDS-Juror ein. Tja, dann ist wohl jetzt Sparkurs angesagt.

Pietro Lombardi und seine Laura haben neulich schonmal auf Instagram über ihre monatlichen Ausgaben gesprochen. Die Influencerin ist schockiert darüber, was ihr Verlobter da von sich gibt.