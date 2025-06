Bürgergeld-Empfängerin muss mit Sohn auf den Spielplatz – „Bin hier überfordert“

Mit Sozialhilfe-Dokus wie „Hartz und Herzlich“ und „Armes Deutschland“ begeistert der Sender RTL2 Zuschauer seit vielen Jahren. Die Lebensgeschichten und alltäglichen Sorgen und Ängste von Bürgergeld-Empfängern scheinen auf großes Interesse zu stoßen.

Jasmin und Maik sind zwei der Protagonisten, die immer wieder Aufsehen erregen. Die 19-Jährige ist Mutter des kleinen Lennox und bereits mit ihrem zweiten Kind schwanger. Am Montag (23. Juni) offenbart eine neue Folge von „Hartz und herzlich“ die Überforderung, die Jasmin in ihrem alltäglichen Leben spürt.

Bürgergeld-Empfängerin muss ins Mutter-Kind-Heim

Hinter Jasmin und Maik liegen turbulente Jahre. Der kleine Lennox stellte das Leben der jungen Eltern komplett auf den Kopf. Mittlerweile ist Jasmin erneut schwanger. Doch die Bürgergeld-Empfängerin ist mit dem Alltag der kleinen Familie überfordert, weshalb das Jugendamt eine Unterbringung in einem Mutter-Kind-Heim angeordnet hat. Doch bis zum großen Umzug ist noch etwas Zeit.

In der aktuellen Folge möchte Jasmin mit ihrem Sohn einen Spielplatz besuchen. Doch die junge Mutter ist mit Einkauf, Kinderwagen und Kleinkind völlig überfordert. Vor kurzem erlitt die 19-Jährige eine Thrombose und darauffolgend einen Venenverschluss im Bein. Sie soll sich jetzt eigentlich schonen, ihr Partner Maik macht jedoch keinerlei Anstalten um ihr bei der Kinderbetreuung zu helfen.

„Ich bin so genervt“

Die Bürgergeld-Empfängerin erklärt: „Er fängt jetzt richtig an zu rennen. Und wenn man dann den Kinderwagen und auch noch den Einkauf dabei hat, dann kann ich das nicht alleine machen!“ Der kleine Junge hüpft amüsiert in eine Pfütze, was Jasmin jedoch noch nervöser macht. Die 19-Jährige gesteht: „Ich bin so genervt“! Die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin versucht Maik zu erreichen, da sie die Situation alleine nicht händeln kann.

Jasmin gibt zu: „Ich bin hier gerade überfordert, ehrlich gesagt! (…) Heute ist einer der Tage, an denen ich keinen Bock auf irgendwas habe.“ Endlich macht sich Maik auf den Weg zum Spielplatz. Jasmin hat starke Schmerzen und braucht die Hilfe ihres Partners. Der junge Vater hat jedoch keine Schuhe an und friert schnell in seinen Socken. Auf das Spielen mit seinem Sohn scheint Maik keine Lust zu haben und macht sich schnell wieder mit den Einkäufen aus dem Staub.

Es bleibt zu hoffen, dass die Bürgergeld-Empfängerin im Mutter-Kind-Heim etwas zur Ruhe kommen kann. Auf die Hilfe der geschulten Mitarbeiter kann sich die junge Mutter vor Ort auf jeden Fall verlassen.