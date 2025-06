Bürgergeld-Empfänger knallhart: Bei Regen wird nicht gearbeitet

Chris aus Duisburg ist schon eine Nummer für sich. Der Bürgergeld-Empfänger saß bereits im Gefängnis, fiel in der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“ immer wieder damit auf, sich nicht allzu viel aus legaler Arbeit zu machen. Im Gegenteil: Mehrfach durften ihn die Kameras dabei begleiten, wie er illegale Tätigkeiten nachging. Ob Drogen oder Schwarzarbeit, der Duisburger war dabei.

Und auch in der Folge „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am Dienstag (17. Juni 2025) ausstrahlt, kommt Chris mit dem Gesetz in Konflikt. Zwar sehen wir den jungen Mann, wie er einer Arbeit nachgeht, angemeldet ist diese jedoch nicht. Zu Deutsch: Der Bürgergeld-Empfänger arbeitet schwarz. Das aber nur, wenn es nicht gerade regnet.

Bürgergeld-Empfänger mit absurden Aussagen

So verteilt Chris Flyer. Die Nebentätigkeit hat er jedoch noch nicht beim Jobcenter angemeldet. Seine Begründung: „Ich wollte erst einmal ein paar Euro noch verdienen, bevor die das alles anrechnen und ich dann halt weniger bekomme.“

Doch so recht ernst scheint er das mit dem Verteilen der Werbezettel auch nicht zu nehmen. „Die Bezahlung bekomme ich morgens so, jeden Tag. Bevor wir ins Gebiet fahren, gehen wir noch zur Tankstelle, da gibt er mir halt mein Geld für den Tag“, so Chris.

Und weiter: „Der bezahlt mich so gesehen im Voraus. Ist ein bisschen Vertrauenssache, sage ich mal, glaube ich.“ Ein Vertrauen, das Chris nicht wirklich rechtfertigen kann. „Wenn es so regnet mal, dann gehe ich nach Hause nach einer halben Stunde, Viertelstunde. Und lass die Flyer zu Hause und werfe die eventuell weg, sage ich mal“, sagt Chris knallhart in die Kameras.

Bürgergeld-Empfänger setzt Job aufs Spiel

Dass er mit solchen Aussagen und Aktionen seinen Job direkt wieder aufs Spiel setzt, scheint dem Bürgergeld-Empfänger dabei anscheinend vollkommen egal zu sein.

RTL Zwei zeigt die Episode „Armes Deutschland: Schnorren, chillen, Schwangerschaft?“ am Dienstag (17. Juni 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Chris. Die meisten wollen schnellstmöglich eine neue Arbeitsstelle finden.