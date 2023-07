Sarah Engels teilt Video mit Tochter Solea – „Wunderschön“

Sarah Engels lässt ihre Instagram-Community nur zu gerne an ihrem Alltag teilhaben. Regelmäßig versorgt die Musikerin ihre rund 1,8 Millionen Follower mit Schnappschüssen und Videos aus ihrem Alltag als Zweifach-Mama und Ehefrau. Und auch jetzt teilte sie ein Video, welches ihre Fans nur so dahinschmelzen ließ.

Sarah Engels ist ein absolutes Multitalent. Die 30-Jährige singt, schauspielert und ist ganz nebenbei auch noch Influencerin. Klar, da ist Stress ein häufiger Begleiter – und deswegen gönnt sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin mit ihrer kleinen Familie jetzt eine Auszeit und urlaubt am Strand.

Sarah Engels begeistert mit Mutter-Tochter-Video ihre Fans

Und von dort aus schickt sie ihren Fans zuckersüße Grüße in Form eines Video-Clips. Dort ist zu sehen, wie die Ex-Frau von Musiker Pietro Lombardi gemeinsam mit ihrer Tochter Solea am Strand ist. Sarah Engels trägt ein rotes Oberteil und einen roten Rock im gleichen Muster, ihr Kind hält sie dabei in den Armen. Zusammen laufen sie bei malerischer Kulisse dem Sonnenuntergang am Meer entgegen.

„A daughter is just a little girl who grows up to be your best friend” (deutsch: “Eine Tochter ist nur ein kleines Mädchen, das zu deiner besten Freundin heranwächst“), schreibt die Ex-“The Masked Singer”-Teilnehmerin dazu.

Sarah Engels: Ihre Anhänger sind ganz aus dem Häuschen

Und ihre Community ist ganz verzückt von dem niedlichen Anblick des Mutter-Tochter-Paares. „So wunderschön“, „Süß ihr zwei“ oder „Wow, wunderschön“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Na, das wird Sarah Engels doch wohl gerne lesen.