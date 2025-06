DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Hammerlos für BVB! Bayern München mit pikantem Gegner

Die Saison 2025/26 ist noch weit weg – und wirft doch schon ihre Schatten voraus. Während Klub-WM, U21- und U19-EM gleichzeitig laufen, steht auch die DFB-Pokal-Auslosung wieder an.

Am Sonntag werden im Dortmunder Fußballmuseum wieder die Paarungen in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals ausgelost. 32 Mal David gegen Goliath und jede Menge Überraschungs-Potenzial sind jetzt schon sicher. Doch wer spielt gegen wen? Und wen ziehen Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04?

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Hier alle Infos

Wir begleiten für dich die DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker. Hier erfährst du zuerst die Paarungen in der ersten Pokal-Runde der Saison 2025/26. Viel Spaß!

SSV Ulm – SV Elversberg: Der Fast-Aufsteiger ist die letzte Kugel, darf nach Ulm zum Absteiger.

SV Hemelingen – VfL Wolfsburg: Die erste Teilnahme des kleinen Klubs gegen den Vfl Wolfsburg. Naja. Immerhin ein Bundesligist.

FK Pirmasens – Hamburger SV: Der Südwest-Pokalsieger aus der Oberliga darf gegen den wiederaufgestiegenen HSV ran.

Hallescher FC – FC Augsburg: Sandro Wagners erstes Pflichtspiel führt ihn nach Sachsen-Anhalt.

Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach: Hammerlos für den Oberligisten. Das riecht nicht nach Sensation.

Viktoria Köln – SC Paderborn: Der Drittligistbund Landespokalsieger Mittelrhein gegen den Fast-Aufsteiger.

Eintracht Stahnsdorf – 1. FC Kaiserslautern: Erstmals im DFB-Pokal, geht es für die Brandenburger gegen die „Roten Teufel“.

Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund: Revier-Kracher mit viel Freundschaft. Das ist ein geiles Duell!

Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart: Der Titelverteidiger kriegt eins der schwersten Lose.

ZFC Meuselwitz – Karlsruher SC: Machbares Los für die Badener.

FV Illertissen – 1. FC Nürnberg: Wieder wenig Anreise. Nürnberg ist zwar nicht international, Illertissen wird es trotzdem freuen.

FC Engers – Eintracht Frankfurt: Starkes Los für den Oberligisten – ein Champions-League-Teilnehmer aus der „weiteren Umgebung“.

VfB Lübeck – Darmstadt 98: Weite Reise für die Lilien bis in den hohen Norden.

Eintracht Norderstedt – FC St. Pauli: Hamburger Stadtderby!

BFC Dynamo – VfL Bochum: Zwei Klubs, deren Ultras eine Freundschaft pflegen. Da herrscht sicher Freude.

Sportrfreunde Lotte – SC Freiburg: Die Königsklasse knapp verpasst, als Trostpflaster gehts jetzt als Lotter Kreuz.

FC Gütersloh – Union Berlin: Für die Eisernen geht es nach Ostwestfalen zum zweiten der RL West.

Preußen Münster – Hertha BSC: Ein Zweitliga-Duell – die bisher engste Paarung dieser Auslosung.

Jahn Regensburg – 1. FC Köln: Absteiger gegen Aufsteiger.

FC 08 Homburg – Holstein Kiel: Machbares Los fürm den Bundesliga-Absteiger.

Energie Cottbus – Hannover 96: Christian Titz darf mit seinem neuen Klub in die Lausitz.

SV Sandhausen – RB Leipzig: Der Drittliga-Absteiger gegen den zweifachen Pokalsieger.

Blau-Weiß Lohne – SpVgg Fürth: Joa. BWL-Trainer Uwe Möhrle versucht, seine Enttäuschung zu verbergen.

Hansa Rostock – TSG Hoffenheim: Bitteres Los für die Hanseaten. Da guckt leider keiner zu und trotzdem wird es sauschwer.

Bahlinger SC – 1. FC Heidenheim: Der Landespokalsieger Südbaden kriegt den Fast-Absteiger Heidenheim. Das wird ne kurze Anreise.

Lok Leipzig – FC Schalke 04: Die Knappen reisen nach Sachsen zum Meister der Regionalliga Nordost.

1. FC Saarbrücken – 1. FC Magdeburg: Der gescheiterte Relegations-Teilnehmer gegen den Fast-Bundesliga-Aufsteiger.

Sonnenhof Großaspach – Bayer Leverkusen: Der Sieger von 2024 reist ins Schwabenland. Die SGS war mal Drittligist, ist inzwischen in Oberliga abgestürzt.

SV Wehen Wiesbaden – Bayern München: Der Rekordmeister muss zum Drittligisten. Das geht einfacher.

Schweinfurt 05 – Fortuna Düsseldorf: Der Bayern-Meister gegen F95.

Arminia Bielefeld – Werder Bremen: Die Wiederauflage des letztjährigen Viertelfinals.

Dynamo Dresden – FSV Mainz 05: Ambitioniertes Los für die Mainzer mit dem Zweitliga-Aufsteiger

17.20 Uhr: Mit Lili Engels als Moderatorin, Vize-DFB-Präsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter und Sprinter Owen Ansah als Losfee geht es jetzt ans Rühren. Hier nochmal alle Teilnehmer in den beiden Lostöpfen:

Profi-Topf: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, SC Freiburg, 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig, SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, FC Augsburg, 1. FC Union Berlin, FC St. Pauli, TSG Hoffenheim, 1. FC Heidenheim, 1. FC Köln, Hamburger SV, Holstein Kiel, VfL Bochum, SV Elversberg, SC Paderborn, 1. FC Magdeburg, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, SV Darmstadt 98, SpVgg Greuther Fürth, FC Schalke 04

Amateur-Topf: Preußen Münster, Eintracht Braunschweig, SSV Ulm 1846, Jahn Regensburg, Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden, 1. FC Saarbrücken, Energie Cottbus, SV Sandhausen, FV Illertissen, 1. FC Schweinfurt, BFC Dynamo, SV Hemelingen, RSV Eintracht 1949, Eintracht Norderstedt, SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen, Blau-Weiß Lohne, SV Atlas Delmenhorst, FV Engers 07, 1. FC Lok Leipzig, Hallescher FC, VfB Lübeck, Bahlinger SC, FK Pirmasens, ZFC Meuselwitz, Sportfreunde Lotte, FC Gütersloh, SG Sonnenhof Großaspach, FC 08 Homburg

17.05 Uhr: Gleich ist es soweit und die Kugeln rollen in Dortmund. Hier erfährst du sofort alle Paarungen, die gezogen wurden.

16.15 Uhr: In einer Stunde gehts los mit der Auslosung. Auch wenn sie noch weit weg ist: Es ist irgendwie auch der Startschuss in die Fußball-Saison 2025/26.

15.30 Uhr: Nicht nur DFB-Pokal-Auslosung steht heute an. Auch bei der Klub-WM ist was los. Wenn du reinschauen willst, schau mal hier >>

14.14 Uhr: Gespielt wird die 1. Hauptrunde übrigens am 15. – 18. August und 26./27. August 2025.

13.11 Uhr: Seit nunmehr acht Jahren findet jede Auslosung im DFB-Pokal im Fußballmuseum Dortmund statt. Wie das Finale im Berliner Olympiastadion eine Tradition in diesem Wettbewerb – wenn auch noch eine jüngere.

11.50 Uhr: Die spannendste Frage für die Amateure heute eimmal mehr: Wer kriegt Rekordmeister Bayern München? Aber auch die Lose BVB, Schalke, Bayer Leverkusen oder Titelverteidiger VfB Stuttgart sind attraktiv und spannend – auch wenn dann meist in Runde 1 Schluss ist.

9.27 Uhr: Die Lostöpfe sind gefüllt wie jedes Jahr: ein Profitopf mit allen Bundesligisten und den 14 besten Zweitligisten. Ein Amateur-Topf mit den restlichen Zweitligisten, den vier bestplatzierten Drittligisten sowie vielen Landespokal-Gewinnern.

8.20 Uhr: Losfee ist heute Owen Ansah. Der Leichtathlet schaffte es als erster Deutscher, die 100 Meter in unter zehn Sekunden zu laufen – nämlich genau 9,99. Heute geht es gemächlicher zu, er muss nur Kugeln ziehen.

7.55 Uhr: Um ein Haar wäre der FC Schalke 04 nach seiner verkorksten Saison im Amateurtopf gelandet. Dass der dem abgestürzten Traditionsklub erspart blieb, war am Ende nicht einmal selbst erarbeitet. Hier die Details.

7.10 Uhr: Um 17.15 Uhr geht es los im Fußballmuseum Dortmund, dem inzwischen schon traditionellen Ort für Pokal-Auslosungen in Deutschland. Alle Teilnehmer am DFB-Pokal hast du oben in der Übersicht.

Sonntag, 6.12 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur DFB-Pokalauslosung der 1. Hauptrunde 2025/26. Hier kriegst du alle Infos und bleibst immer auf dem Laufenden.