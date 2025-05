FC Schalke 04: Nach Horror-Saison! S04 entgeht Mega-Desaster

Fassungslosigkeit, Erleichterung und Empörung: Die Saison des FC Schalke 04 ist beendet. Es war eine katastrophale Spielzeit des Revierklubs, der immer wieder für große Enttäuschungen sorgte.

Platz 14 ist es am Ende geworden. Die schlechteste Platzierung der Vereinsgeschichte. Und dennoch kann der FC Schalke 04 ein wenig aufatmen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Elversberg entgeht der S04 einem Desaster.

FC Schalke 04: Schlechteste Platzierung der Geschichte

Vor rund zehn Jahren spielte der FC Schalke 04 noch in der Champions League gegen die besten Vereine Europas. Nun hat der einstige Top-Klub Deutschlands die schlechteste Saison in der Geschichte hinter sich. Die Spielzeit 2024/25 wurde auf Platz 14 beendet. Nur vier andere Teams waren noch schlechter, weshalb Königsblau Glück hatte, dass es nicht sogar in die 3. Liga geht.

Auch interessant: FC Schalke 04: Fan-Spektakel zum Abschluss! Doch Trikot-Ärger sorgt für Frust

Und es hätte sogar noch heftiger kommen können. Die 1:2-Niederlage gegen Elversberg am letzten Spieltag war schon schlimm genug, in der Tabelle drohte sogar zwischenzeitlich der 15. Platz! Dieser Rang würde bedeuten, dass Schalke in der kommenden Pokal-Saison im Amateurtopf gelandet wäre.

In der 1. Runde hätte S04 also direkt gegen einen starken Bundesligisten spielen können. Weitere Folgen wären: fehlende Erlöse durch DFB-Prämien, Zuschauer- und Cateringeinnahmen.

S04 verhindert Desaster

Hier wären dem FC Schalke 04 noch einige Millionen flöten gegangen, weshalb die Erleichterung groß ist, dass Preußen Münster gegen Absteiger Ulm in der Schlussphase noch den 2:2-Ausgleich kassiert hatte. Mit einem Sieg wäre der NRW-Klub an Königsblau vorbeigezogen und hätte die Katastrophe perfekt machen können.

Mehr Nachrichten für dich:

Glück im Unglück also für die Knappen. Dennoch ist die Enttäuschung groß. Schon während des Spiels gegen Elversberg zeigten die S04-Fans, was sie von der (Nicht)-Leistung der Mannschaft gehalten haben. Es folgten Spott, Häme und viele Pfiffe für die Schalke-Versager (hier mehr dazu).