Schalke – Elversberg: Es kommt knüppeldick! Spott, Häme und Pfiffe für S04-Versager

Es hätte ein versöhnlicher Abschluss einer mehr als nur verkorksten Saison werden können, doch der FC Schalke 04 schaffte es erneut nicht, die Fans wenigstens halbwegs glücklich nach Hause zu schicken. Gegen die SV Elversberg gab es für die Knappen eine erneute Niederlage.

Die Anhänger des FC Schalke 04 haben es sich aber dennoch nicht nehmen lassen, sich selbst zu feiern. Für die Profis hingegen gab es Spott, Häme und sehr viele Pfiffe. Elversberg hingegen durfte am Ende jubeln.

Schalke – Elversberg: Spott und Häme von den eigenen Fans

Eine desaströse Spielzeit ist für den FC Schalke 04 vorbei – schon wieder. Wie in der vergangenen Saison gab es auch dieses Mal eine Enttäuschung nach der anderen. Die Folge: Abstiegskampf und der Klassenerhalt am Ende. S04 konnte froh sein, dass es noch einige andere Mannschaften gab, die noch schlechter waren.

Die große Chance gab es für die Schalke-Versager, sich am letzten Spieltag wenigstens halbwegs versöhnlich zu verabschieden. Gegen Elversberg gab es das letzte Heimspiel mit einer großen Stadion-Choreo. Zudem gab es auch einen Dresscode für die Fans. Alles war also angerichtet, um die Horror-Saison mit einem Sieg zu beenden – oder wenigstens mit einer halbwegs guten Leistung.

Doch die gab es nicht. Schalke spielte erneut unterirdisch, während Elversberg immer mehr aufblühte und mit einem 2:1-Sieg nach Hause gefahren ist. Die Fans hingegen wollten sich die Laune nicht verderben lassen, feierten sich für eine einmal mehr starke Stimmung. Und das, obwohl die Mannschaft eine katastrophale Leistung zeigte.

Pfiffe und La-Ola-Welle in der Arena

„Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen“, schallte es von den Schalke-Fans sarkastisch durch die Arena. Außerdem wurden fröhlich weitere Lieder gesungen wie: „Die Nummer eins im Pott sind wir.“ Eine La-Ola-Welle durfte am Ende natürlich auch nicht fehlen. Torschüsse der S04-Spieler wurden mit viel Häme gefeiert.

Immerhin die Fans sind erstklassig, während die Mannschaft nicht mal Zweitliga-Niveau hat. Es muss sich im Sommer viel ändern bei den Knappen. Hierfür sind die S04-Bosse gefragt. Vor dem Spiel gab es für Matthias Tillmann und Co. deutliche Kritik der Ultras.