Sarah Engels und ihr Julian: Sie tun es nicht so oft, wie sie gerne würden

Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und begeistert ihre Fans mit Songs wie „Te Amo Mi Amor“ und „Ich“. Sarah Engels ging im Jahr 2011 als Zweitplatzierte aus der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ hervor, mittlerweile ist sie auf der Karriereleiter ganz oben angekommen.

Auch privat hat die Musikerin ihr großes Glück bereits gefunden. Gemeinsam mit ihrem Partner Julian Büscher hat sie eine Tochter, mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi den gemeinsamen Sohn Alessio. Aus ihrem Traumurlaub teilt die Sängerin nun eine überraschende Info mit ihren Instagram-Followern.

Sarah Engels lässt es sich gut gehen

Auf ihrem Instagram-Account, dem 1,8 Millionen Menschen folgen, postet Sarah Engels Einblicke aus ihrem Alltag. Zuletzt bereiste die Sängerin Island und zeigte sich hellauf begeistert von ihren Erlebnissen. Nur wenige Tage später findet sich die Musikerin am Gardasee wieder. Gemeinsam mit ihrer kleinen Familie verbringt der „DSDS“-Star sonnige Stunden in Italien und lässt es sich so richtig gut gehen.

Das erste Foto ihres Instagram-Beitrags zeigt die Sängerin am Pool. Im weißen Bikini sitzt Sarah am Rand des Beckens und lässt sich die Sonne auf den Rücken scheinen. Auch ein Shopping-Trip mit ihrem Töchterchen darf natürlich nicht fehlen. Ihre Fans dürfen sich außerdem über ein gemeinsames Foto mit ihrem Julian freuen. Die Kulisse ist traumhaft und die Musikerin scheint alle Sorgen des Alltags vergessen zu haben.

+++ Sarah Engels macht es wahr – „Richtig intim“ +++

Auch die Fans der Sängerin genießen die Eindrücke aus dem Traumurlaub. Unter dem Instagram-Beitrag von Sarah Engels finden sich reihenweise positive Kommentare wieder. Ein Fan des Popstars schreibt: „Schöne Bilder! Ich finde eh, dass du immer ne Menge guter Reisen machst und dabei noch Karriere und Familie so gut unter einen Hut bringst. Respekt!“ Ein weiterer Follower bekräftigt: „Immer gute Laune, wenn ich euch sehe!“ Etwas positive Energie scheint auch bei den Fans der Influencerin angekommen zu sein.

Doch damit nicht genug, denn die Turteltauben erlebten noch ein weiteres Highlight. In ihrer Instagram-Story teilt Sarah ein Foto, das sie am Lenkrad eines Bootes zeigt. Die Sängerin betont: „Auch wenn wir unseren Bootsführerschein gar nicht so oft nutzen wie wir vielleicht gerne würden – es ist doch immer wieder schön!“

Wann es für sie wieder zurück nach Deutschland geht, verrät Sarah Engels nicht. Bis zur Abreise wird die Sängerin garantiert jeden Sonnenstrahl genießen.