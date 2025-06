Sarah Engels macht es wahr – „Richtig intim“

Wenn Sarah Engels auf die Bühne geht, stehen die Fans Schlange. Doch was die Sängerin für Mitte Juni plant, geht noch einen Schritt weiter. Die Tickets sind längst vergriffen, die Location wird klein und charmant. Und Engels selbst gibt in ihrer Instagram-Story schonmal einen Vorgeschmack, mit einer klaren Botschaft an ihre Fans: „Ich freue mich sehr auf euch. Es wird wieder richtig intim, echt und eine schöne Reise.“

Was genau hinter dieser Ankündigung steckt, verrät sie erst nach und nach. Doch fest steht: Der Abend wird persönlich.

Sarah Engels verkündet es

Sarah Engels verkündet auf Instagram die Neuigkeiten: Am 15. Juni lädt sie im Kölner „Gloria“ zu einem Unplugged-Konzert ein. Begleitet nur von Gitarre und Keyboard wird sie ihre bekanntesten Songs in einem völlig neuen Gewand präsentieren. Aber das ist längst nicht alles. Auch Lieder, die sie persönlich geprägt haben, finden ihren Platz. Darunter Coverversionen von Klassikern, zum Beispiel von Whitney Houston oder den Backstreet Boys.

Die Idee dazu kommt nicht von ungefähr. Bereits im Januar wagte Sarah Engels den Schritt zurück zur kleinen Bühne. Bei zwei sogenannten „Couch-Konzerten“ in Baden-Württemberg setzte sie bewusst auf Musik auf engstem Raum – ein Konzept, das jetzt wiederholt wird.

Sarah Engels steht nicht still

Und dieser Sommer hält noch mehr für Engels Community bereit. Nach dem Kölner Konzert wird Sarah Engels auch auf zwei Festivals zu sehen sein: am 3. Juli beim „Sonne, Strand & Sterne Festival“ in Grömitz und am 11. Juli beim „Schlager Open Air“ am Klutensee in Lüdinghausen.

++ auch interessant: Sarah Engels verkündet Neuigkeiten – „Kleine Überraschung“ ++

Auch abseits der Bühne ist bei der Sängerin viel in Bewegung. Am 22. August erscheint ihr neues Album „Strong Girls Club“ mit 20 Songs auf Deutsch und Englisch.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die erste Single („Keep You Safe“) von Sarah Engels neuem Album ist bereits seit dem 23. Mai draußen und gibt schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommt.