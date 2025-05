Sarah Engels verkündet Neuigkeiten – „Kleine Überraschung“

Die sozialen Medien mutieren mehr und mehr zu einer Scheinwelt. Internet-Persönlichkeiten konstruieren sich ihr Auftreten nach Belieben, oftmals fernab von der Realität. Häufig geht es ausschließlich um Oberflächlichkeiten, doch dahinter stecken auch immer echte Menschen mit Gefühlen und Ängsten.

Die meisten Influencer geben diese aber nur selten bis gar nicht preis, um sich für die Öffentlichkeit und mögliche Kritiker so wenig angreifbar wie nur möglich zu machen. Sarah Engels durchbricht dieses Klischee. Sie teilt vor allem auf Instagram vieles aus ihrem Privatleben und spricht sogar über ihr mentales Befinden!

Sarah Engels legt Wert auf Realität

Sarah Engels nimmt ihre Fans auf Instagram mit durch ihren Familienalltag und gewährt dabei immer wieder teils sehr private Einblicke in ihr Leben. So auch in einer aktuellen Fragerunde. Ein Zuschauer möchte wissen, ob sie inzwischen besser mit ihren Selbstzweifeln umgehen kann oder ob sie noch da sind. Daraufhin antwortet die Sängerin: „Ich würde sagen: Ja, aber sie sind nicht einfach weg. Es gibt immer wieder Tage, an denen man zweifelt, sich schwach fühlt oder das Gefühl hat, nicht zu genügen. Aber genau diese Tage sind inzwischen total wichtig für mich geworden. Ich nehme mir dann ganz bewusst Zeit, um in mich reinzuhören, mich zu reflektieren und auch einfach mal zuzulassen, dass ich überfordert bin oder gerade einen schwachen Moment habe.“

Weiter schreibt die Sängerin: „Was mir dabei am meisten Kraft gibt, sind meine Kinder. Wenn sie mich einfach in den Arm nehmen, ist das für mich die größte Bestätigung überhaupt. Oder ein Kuss von meinem Mann ohne viele Worte, einfach weil er spürt, dass ich genau das gerade brauche. Und was ich über all die Jahre wirklich gelernt habe: Es ist so wichtig zu reden über das, was einen bewegt, verletzt oder im Leben geprägt hat. Denn genau darin liegt oft schon die erste Heilung.“

Sarah Engels fokussiert sich auf das Positive

Eine weitere Frage lautet: „Was ist das größte Learning in deinem Leben?“ Auch darauf hat Sarah Engels sofort eine Antwort parat: „Dass man eigentlich nie aufhört zu lernen. Ich bin schon sehr jung in große Verantwortung gewachsen. Mit 17 stand ich in der Öffentlichkeit, wurde früh Mama und habe dadurch sehr viel erlebt und dazugelernt. Aber egal, wie viel man erlebt: Das Leben bleibt ein Prozess. Am meisten liebe ich die Gespräche mit meiner Oma oder meinem Opa. Ihre Sicht auf die Welt, ihre Geschichten aus der Kindheit, das ist für mich ein purer Schatz, weil man daraus so viel mitnehmen kann. Lernen hört nie auf und genau das macht es irgendwie auch so schön.

Eine weitere Frage, die Sarah Engels beantwortet, lautet: „Wie findest du den Seitenhieb auf TikTok?“ Davon scheint sie gar nichts mitbekommen haben. das lässt zumindest ihre Antwort vermuten: „Was meinst du? Habe ich etwas verpasst? Ehrlich gesagt bin ich gerade so fokussiert und beschäftigt mit schönen Projekten und tollen Dingen, in die ich mein Herz und meine Energie stecke, dass solche Dinge mich zum Glück gar nicht erreichen.“

Die letzte Frage bezieht sich weniger auf Sarah Engels als Person, sondern mehr auf ihre Musik. Jemand möchte nämlich wissen, ob es noch weitere Songs auf Englisch geben wird. Die Sängerin schreibt: „Ja. Ich habe seit letztem Jahr so viel Zeit im Studio verbracht, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Habe so viel Arbeit, Liebe und Herzblut reingesteckt und freue mich jetzt umso mehr, euch morgen endlich eine kleine Überraschung zeigen zu dürfen!“ Am Sonntag (25. Mai) verkündet sie auf Instagram, dass ihr Album „Strong Girls Club“ nun vorbestellt werden kann, woran sie die vergangenen zwei Jahre gearbeitet hat!