Justin Timberlake macht Krankheit öffentlich: „Als ich die Diagnose bekam, war ich geschockt“

Popstar Justin Timberlake leidet an Lyme-Borreliose. Diese Krankheit entsteht durch Zeckenbisse und kann starke Beschwerden verursachen. Dazu zählen Nervenschmerzen, Gelenkprobleme und extreme Erschöpfung. Der Popstar machte seine Erkrankung bei einem Tour-Finale öffentlich.

In einem Instagram-Post schrieb er: „Ich habe mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, bei mir wurde Borreliose diagnostiziert. Ich sage das nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern weil ich zeigen will, was hinter den Kulissen passiert ist. Ich stand auf der Bühne, mit Nervenschmerzen und totaler Erschöpfung, fühlte mich einfach nur krank.“

Justin Timberlake kämpfte lange im Verborgenen

Viele Fans hatten zuvor sein Verhalten bei Auftritten kritisiert. Er wirkte „lustlos“, „träge“ oder „abwesend“. Manche Zuschauer warfen ihm vor, er habe seine Gesangsparts dem Publikum überlassen. Timberlake tanzte häufig nur und sang kaum. Jetzt wissen alle: Er kämpfte mit seiner Gesundheit.

Die „Forget Tomorrow World Tour“ mit rund 90 Konzerten war für Justin Timberlake sehr belastend. Trotzdem war sie für ihn auch ein Höhepunkt. Die Diagnose traf ihn hart, doch sie brachte Klarheit. Der Sänger schreibt: „Als ich die Diagnose bekam, war ich geschockt. Aber wenigstens wusste ich endlich, was los war.“

Er entschied sich, trotz der Schmerzen weiterzumachen. Diese Entscheidung fiel ihm nicht leicht, doch er bereut sie nicht. „Ich musste mich entscheiden: Weitermachen oder aufhören. Und ich bin so froh, dass ich weitergemacht habe“, so Justin Timberlake.

Lyme-Borreliose betrifft auch andere Prominente wie Justin Bieber, Bella Hadid oder Avril Lavigne. Das zeigt, wie verbreitet die Krankheit ist.

