Justin Bieber macht Urlaub auf Mallorca – im beliebten Touristenort!

Bieber-Alarm auf Mallorca! Superstar Justin Bieber (31) und seine Frau Hailey (28) haben sich offiziell in den beliebten Touristenort geflüchtet. Von Los Angeles ging es laut „Bild“-Informationen direkt in die Luxus-Oase Villa Puesta del Sol in Port d’Andratx. Die Traumvilla gehört zur noblen Mandarin-Oriental-Kette und bietet alles, was das Herz begehrt: Infinity-Pool, Sauna und einen atemberaubenden Meerblick.

Warum dieser Rückzug? Gerüchte um Eheprobleme halten sich hartnäckig. Justins kryptische Instagram-Posts sollen für Unmut bei Hailey gesorgt haben. Doch der Popstar zeigt sich kämpferisch und postete kürzlich eine Liebeserklärung an seine Frau. „My Forever N Always“, schwärmt er unter romantischen Schnappschüssen.

Justin Bieber lässt es sich auf Mallorca gut gehen

Die Villa, die sie bewohnen, ist der Inbegriff von Luxus und Diskretion. Mit fünf Schlafzimmern, sechs Bädern und einem Weinkeller ist sie perfekt ausgestattet. Der Preis ist ebenso exklusiv: bis zu 8.575 Dollar pro Nacht! Doch für das Power-Paar ein Klacks.

+++ Auch für dich spannend: Justin Bieber völlig am Ende – „Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe“ +++

Mallorcas Top-Makler Marcel Remus (38) lobt die Villa. „Hier herrscht absolute Top-Qualität, Weitläufigkeit, totale Privatsphäre von der Straße, der Meerblick mit Sonnenuntergang ist wunderschön“, so Remus gegenüber „Bild“. Kein Wunder, dass auch Fußball-Stars und Schauspieler hier ein und aus gehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Villa bietet separate Bereiche für Personal, was sie besonders attraktiv für VIPs macht.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Seit zwei Jahren bietet Mandarin Oriental solche Luxus-Immobilien zur Miete an. Die Anforderungen sind hoch: Exklusive Lage, Qualität und Luxus sind ein Muss. Nur vier solcher Villen gibt es auf der Insel.