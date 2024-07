Justin Timberlake sieht Fans bei Berlin-Konzert – und reagiert sofort

Zuletzt geriet Justin Timberlake wegen negativer Schlagzeilen in die Medien. Der Grund: Der Sänger wurde wegen vermeintlicher Trunkenheit am Steuer in den USA verhaftet. Hinter Gitter musste der Musiker jedoch nicht – zum Glück, denn sonst wäre seine „The Forget Tomorrow World Tour“ komplett ins Wasser gefallen.

Am 30. Juli stand bereits das erste von zwei Konzerten in der ausverkauften Uber Arena in Berlin an. Dabei blieb eine Situation besonders in Erinnerung. Unser Partner-Portal BERLIN LIVE war vor Ort.

Justin Timberlake zögert keine Sekunde lang

Nachdem Justin Timberlake nach seinen ersten paar Songs eine kurze Verschnaufpause eingelegt hatte und seinen Blick über die Menge schweifen ließ, blieben seine Augen an einer Stelle hängen – nämlich am selbst gebastelten Plakat von zwei jungen Frauen. „Don’t be selfish, take a selfie with us“ (zu deutsch: „Sei nicht egoistisch, schieße ein Foto mit uns“) lautete die Aufforderung der weiblichen Fans.

Und bei dieser klaren Ansage schien der 43-Jährige nicht lange zu überlegen: Gesagt, getan. Mithilfe eines Security-Mitarbeiters ließ sich Justin Timberlake das Handy von einer der Besucherinnen reichen und richtete die Kamera auf sich und die Meute im Hintergrund. Drei Selfies mit einem strahlenden Grinsen des „Cry Me A River“-Interpreten landeten anschließend in der Galerie der kreischenden Dame – hoffentlich doch auch ein brauchbares.

Justin Timberlake legt in weiteren deutschen Städten einen Stopp ein

Das war an diesem Abend jedoch noch längst nicht das einzige Highlight. Welche weiteren Hits der US-Weltstar zum Besten gab und mit welchem Talent Justin Timberlake zusätzlich noch überzeugen konnte, das liest du in der Konzert-Zusammenfassung bei unserem Partner-Portal BERLIN LIVE.

Im August und September kommt Justin Timberlake im Rahmen seiner Tournee übrigens nochmal für weitere Auftritte nach Deutschland (Köln, München, Hamburg). Restliche Tickets sind online erhältlich.