Sophia Thomalla bekommt eins auf den Deckel: Zoff nach Reality-Show

Sophia Thomalla gehört wohl zu den erfolgreichsten und bekanntesten Frauen hierzulande. Egal ob Schauspielerin, Model oder Business-Frau: Die 34-Jährige hat zahlreiche Talente. In erster Linie ist sie allerdings als Moderatorin vor der Kamera zu sehen.

Reality-TV-Fans lieben sie: Sophia Thomalla ist die Geheimwaffe von RTL. Vor allem in der Datingshow „Are You The One?“ sorgt sie mit spitzen Kommentaren und provokanten Fragen für das gewisse Etwas. Doch ausgerechnet das wird ihr jetzt zum Verhängnis.

Sophia Thomalla ledert über Kandidatin ab

Seit Freitag (26. Juli) zeigt RTL+ wieder neue Folgen des Dating-Formats „Are You The One? Realitystars in love“. Für die Zuschauer ist diese Show besonders interessant, weil die Kandidaten bereits bekannte Gesichter in der Branche sind und schon in anderen Formaten zu sehen waren.

+++ Sophia Thomalla: Kurz vor Olympia verbreitet sie dringlichen Wunsch – es geht um Zverev +++

Die ersten beiden Folgen haben es durchaus in sich. Es wird geknutscht und gekuschelt wie in keiner anderen Auftaktfolge des Formats. Nur eine Kandidatin scheint sich mit der Offenheit anderer so gar nicht identifizieren zu können: Reality-Sternchen Emmy Russ. Ein Verhalten, was Moderatorin Sophia Thomalla spanisch vorkommt.

+++ RTL: Reality-Stars suchen neue Liebe – „Um Gottes Willen“ +++

„Wer ein anderes Tempo fahren will, soll sich bei Love Island oder vielleicht auch nirgendwo bewerben. Das Format ist für diejenigen, die es machen wollen und nicht für die, die darauf keinen Bock haben“, schießt die Freundin von Alexander Zverev gegen die Kandidatin. Diese fackelt nicht lange und kontert direkt.

Emmy Russ schießt gegen Sophia Thomalla

In einem Instagram-Video macht Emmy Russ nun eine klare Ansage und reagiert unter anderem auf die Kritik der Moderatorin. „Klar geht es in der Sendung auch ums Bumsen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, sein Perfect Match zu finden und auf die Mission bin ich ja auch gegangen“, so die 24-Jährige. Sie bezeichnet Sophia Thomallas Ausführungen als „sinnlose Argumente“ und verteidigt ihre Position vehement.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Ich kann in den Spiegel schauen, ich habe meine Werte als Frau klar und deutlich vertreten und offen gezeigt und kommuniziert. Verstehe ich das richtig? Nur weil ich nicht direkt meine Beine breit gemacht habe, werde ich kritisiert?“, sagt die „AYTO“-Kandidatin abschließend. Da wird das letzte Wort wohl noch nicht gefallen sein – die Staffel hat ja erst begonnen.