Sophia Thomalla verkündet es – „Are You The One?“ steht in den Startlöchern

Reality-Fans aufgepasst: Die neue Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“ steht in den Startlöchern – und das mit ordentlich Zündstoff. Auf Instagram sorgt ein frisches Video jetzt für Aufsehen: Die Mikrofone sind gecheckt, die Kandidaten bereit und das Drama scheint vorprogrammiert. Auch Moderatorin Sophia Thomalla ist wieder mit von der Partie.

Unter einem energiegeladenen Reel heißt es: „Hallihallo. Hallo. Hallohalli – das ist kein Test!“ Der Clip gibt einen ersten, schnellen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwartet – inklusive einiger prominenter Gesichter. Wer alles mit dabei ist und wann es losgeht, wird ebenfalls verraten. Doch eines ist jetzt schon klar: Diese Staffel wird nichts zurückhalten.

Startdatum von „Are You The One VIP“ steht fest

Lights, Camera, Action – auf Instagram wird nun endlich das Startdatum der „Are You The One VIP“-Staffel bekannt gegeben. Passend zum Reel heißt es: „Hallihallo. Hallo. Hallohalli – das ist kein Test! Mics sind on, alle sind ready, Drama ist vorprogrammiert: ‚Are You The One? – Realitystars in Love‘ ist zurück! Neue Doppelfolgen gibt’s ab dem 13.08. immer mittwochs auf RTL+.“

+++ Reality: Fans nach „AYTO“-Ankündigung auf 180 – „Schwacher Cast“ +++

In dem Reel testen die Kandidaten die Mikrofone. Mit dabei sind neben Moderatorin Sophia Thomalla: Beverly („Beauty and the Nerd“), Nelly („Beauty and the Nerd“, Antonia Rot, Elli („Ex on the beach“), Joanna („Are You The One?“), Sandra Janina, Henna („Are You The One?“), Viktoria Miller, Ariel, Hati Suarez, Xander Stephinger, Olli („Make Love, Fake Love“), Rob („Love Island Polen“), Nico („Make Love, Fake Love“), Kevin Njie, Jonny Jaspers, Lennert Borchert, Sidar Sahin, Calvin Ogara, Calvin Steiner, Leandro Fünfsinn und Jimi Blue Ochsenknecht.

Fans sind hellauf begeistert

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen und können es kaum erwarten:

„Endlich!“

„Die Netflix & Shore Leute hätte man lassen können aber sonst top!“

„Leben hat wieder Sinn!“

„Okay Leute Countdown läuft … Eskalation vorprogrammiert!“

„Bin sehr gespannt!“

„So gehyped auf die Staffel!“

Ich freu mich. Das wird mega gut!“

„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025 steht ab dem 13. August immer mittwochs in Doppelfolgen auf RTL+ zum Abruf bereit.