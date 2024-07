Sophia Thomalla: Kurz vor Olympia verbreitet sie dringlichen Wunsch – es geht um Zverev

In der Welt des Sports verbreiten sich Neuigkeiten schnell, besonders wenn sie von bekannten Persönlichkeiten wie Sophia Thomalla geteilt werden. Die 34-jährige Schauspielerin und Moderatorin geht mit vollen Einsatz ihren Leidenschaften nach: in diesem Fall Tennisstar Alexander Zverev. Die RTL-Moderatorin widmete ihrem Liebsten nun ein ganz besonderes Video.

Kurz vor den Olympischen Spielen 2024 teilt Sophia Thomalla auf Instagram ein bewegendes Video, das an ihren Partner Alexander Zverev gerichtet ist. Das Video zeigt einen Höhepunkt in Zverevs Karriere – seinen Triumph bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, wo er die Goldmedaille im Tennis gewann. Ein stolzer Moment, den Thomalla als einen der bedeutendsten in Zverevs Leben beschreibt.

Sophia Thomalla hat dringliche Bitte

Doch hinter ihrer süßen Hommage an ihren Freund steckt noch eine Bitte. Mit diesem Video ruft sie ihre Follower auf, für Alexander Zverev bei der anstehenden Wahl zum Fahnenträger zu stimmen. Dabei gehört Alexander Zverev zu den sechs deutschen Athleten, die für diese besondere Ehre nominiert sind. Die Entscheidung, wer Deutschland bei der feierlichen Eröffnungszeremonie in Paris vertreten wird, steht kurz bevor.

Sophia Thomalla ist oft am Spielfeldrand zu sehen, jubelt und leidet bei jedem Spiel ihres Partners mit. Dabei geht ihre Unterstützung weit über das private Glück hinaus, wie auch ihre jüngste Aktion zeigt. Durch ihre prominente Plattform möchte Thomalla nicht nur ihren Partner unterstützen, sondern auch seine sportlichen Leistungen würdigen und ihm helfen, eine noch größere Bühne zu erreichen.

Die offizielle Bekanntgabe, wer die deutsche Fahne in Paris tragen wird, erfolgt am 25. Juli. Bis dahin bleibt die Spannung für Alexander Zverev hoch. Die Möglichkeit, als Fahnenträger bei den Olympischen Spielen aufzutreten, gilt als eine der höchsten Ehren für einen Athleten.