Sophia Thomalla und Alexander Zverev erleben bitteres Déjà-vu – es steht viel auf dem Spiel

Seit 2021 gehen Sophia Thomalla und Alexander Zverev gemeinsam durchs Leben. Die größte Herausforderung in ihrer Beziehung ist es wohl, Zeit füreinander zu finden. Immerhin reisen beide berufsbedingt viel durch die Welt und sind des Öfteren Mal hunderte Kilometer weit entfernt.

So auch aktuell, denn Sophia Thomalla ist wieder einmal für Dreharbeiten zu den beiden neuen Staffeln von „Are You the One“ und „Are You the One – Realitystars in Love“. Dabei wäre sie sicherlich gerade gerne auch bei ihrem Liebsten Alexander Zverev, denn der Tennis-Profi steht vor einer schwierigen Aufgabe.

Sophia Thomalla kann nicht bei Zverev-Match sein

Alexander Zverev steht am Samstag (31. Mai) in der dritten Runde der French Open. Mit Flavio Cobolli, dem Sieger aus Hamburg, hat die Deutsche Nummer Eins einen harten Gegner vor sich. Vor allem weil Alexander Zverev derzeit mit seiner Form und besonders mit seinem Selbstbewusstsein auf dem Platz zu kämpfen hat. Dabei steht viel auf dem Spiel.

Denn die Nummer Drei der Tenniswelt hat viele Punkte zu verteidigen, immerhin stand Zverev im Vorjahr gegen Carlos Alcaraz im Finale der French Open. Nach einem packenden 5-Satz-Duell unterlag der Deutsche, der noch immer auf seinen ersten Grand-Slam-Titel wartet. Damals musste Sophia Thomalla am Fernseher die bittere Niederlage ihres Liebsten mitansehen – und auch an diesem Tag wird sie nur aus der Ferne die Daumen drücken können.

Daumen drücken aus der Ferne

Ein bitteres Déjà-vu für das Paar! Für gewöhnlich begleitet die 35-Jährige ihren Partner zu Tennisturnieren, wann immer sie kann. Leistet moralische Unterstützung und feiert jeden Sieg frenetisch mit. Immerhin sind sein Vater und Trainer Alexander Zverev Senior sowie Bruder Mischa wieder als Rückhalt in der Box.

Sophia Thomalla bleibt dagegen nichts anderes übrig als das Schicksal von vielen anderen Tennis-Fans zu teilen und das Match am Fernseher mitzuverfolgen.