Paukenschlag um Alexander Zverev: Trainer-Hammer steht bevor!

Immer so knapp dran und dann doch vorbei. Die Karriere von Alexander Zverev ließe sich kaum treffender zusammenfassen. Da stellt das Erstrunden-Aus in Wimbledon schon eine dicke negative Überraschung dar. Folgen nun entsprechende Konsequenzen?

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev könnte bald Unterstützung von Toni Nadal erhalten, so „Sky-Sport„-Informationen. Zverev trainiert derzeit in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca. Es wird spekuliert, ob Rafael Nadal selbst als Mentor fungieren könnte. Eine solche Zusammenarbeit wäre eine interessante Wendung in Zverevs Karriere.

Alexander Zverev und mentale Belastung

Nach seinem frühen Ausscheiden in Wimbledon gab Alexander Zverev Einblicke in seine mentale Verfassung. Er sprach offen über ein emotionales Tief und erwähnte, er denke erstmals über eine Therapie nach. Zverev betonte, dass er Veränderungen in seinem Leben brauche, die möglicherweise über Tennis hinausgehen.

Zverev plant, sich nach seinem Wimbledon-Aus eine Auszeit zu nehmen. Er hofft, beim Turnier in Toronto, das Ende Juli stattfindet, über seinen Weg mehr sagen zu können. Die kommenden Wochen möchte er nutzen, um Klarheit über seine nächsten Schritte zu gewinnen.

Boris Beckers Rat: Trainerwechsel

Boris Becker riet Zverev, sich von seinem Vater und dessen Einfluss als Trainer zu lösen. Zverev reagierte entschieden auf diesen Vorschlag und verteidigte sein Umfeld. Nach einer schwierigen Zeit bleibt offen, wie er sportlich und privat neue Impulse setzen möchte.

Mit Toni und Rafael Nadal an seiner Seite wären diese neuen Impulse, zumindest im sportlichen Bereich, garantiert. Dass die beiden Alexander Zverev auch aus dem privaten Loch helfen, in dem er sich nach eigenen Angaben befindet, sollte nicht erwartet werden.

