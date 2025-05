Ekaterina Leanova und Valentin Lusin gewinnen „Let’s Dance“-Profi-Challenge – DAS gab es noch nie

Zum Abschluss der Saison durften die Profis nochmal aufs Tanzparkett und ihre leidenschaftlichen und beeindruckenden Choreographien darbieten. Neun professionelle Tanzpaare lieferten sich am Freitagabend (30. Mai) bei der „Let’s Dance“-Profi-Challenge auf RTL einen heißen Showdown.

Am Ende konnte jedoch nur ein Tanzpaar zum Sieger gekürt werden. Die Pokale der „Let’s Dance“-Profi-Challenge durften letztlich Ekaterina Lenova und Valentin Lusin in die Höhe reichen. Durch ihren Sieg stellten sie gleich mehrere Superlative und Rekorde auf.

„Let’s Dance“-Profi-Challenge 2025 übertrifft alles

Bei der „Let’s Dance“-Profi-Challenge ging es am Freitagabend um pure Emotionen. Denn die neun Tanzpaare bekamen alle eine Emotion, die sie vertanzen sollten. Bei Ekaterina Leanova Valentin Lustin war es „Wut“. Die Stärke und Leidenschaft in ihrem Tanz schwappte auch auf das RTL-Publikum über, sodass im Finale bei der Siegerbekanntgabe die Wut in pure Freude überging.

++ Überraschung! RTL-Star lässt die Hüllen fallen – „Alter Schwede“ ++

Für Ekaterina Leonva war es der zweite Sieg in diesem Jahr und das innerhalb kürzester Zeit. Mit Diego Pooth gewann sie die 18. Staffel von „Let’s Dance“. Hier schaffte sie das Unmögliche, denn nach den Punkten der Jury war das Tanzpaar nur auf Platz 3, doch die Zuschauer katapultierten sie nach ganz oben auf das Siegertreppchen. Und auch Valentin Lusin schaffte etwas, was noch keinem Profitänzer zuvor gelungen war. Der 38-Jährige konnte seinen Titel in der Profi-Challenge verteidigen. Im Jahr zuvor gewann er den Wettbewerb mit Massimo Sinato.

Finale so knapp wie noch nie

Doch die Konkurrenz war unfassbar stark in diesem Jahr. Jurorin Motsi Mabuse sprach sogar davon, dass diese „Let’s Dance“-Profi-Challenge „die beste aller Zeiten“ sei. Dementsprechend viel das Voting so knapp aus, wie noch nie zuvor bei RTL. Denn mit 37 Prozent lagen Ekaterina Lenova und Valentin Lusin nur ganz knapp vor Mariia Maksina und Evgeny Vinokurov, die 33 Prozent der Stimmen bekamen. Und auch die Drittplatzierten Kathrin Menzinger und Christian Polanc lagen mit 30 Prozent nur einen Wimpernschlag dahinter.

Wer die spektakuläre „Let’s Dance“-Profi-Challenge 2025 verpasst hat oder sie nochmal sehen möchte, kann das bei RTL+ jederzeit tun.