Überraschung! RTL-Star lässt die Hüllen fallen – „Alter Schwede“

Eigentlich begeistert sie ihre Fans als Moderatorin und Influencerin, jetzt wagt sich RTL-Star Lola Weippert aber auch als Dessous-Model ins Rampenlicht.

Die 28-Jährige zeigt sich aktuell so sexy wie nie im Netz und lässt die Hüllen fallen. Kein Wunder, dass ihre Fans nicht mehr an sich halten können.

RTL-Star zeigt sich in Dessous

Sexy präsentiert die RTL-Beauty (sie moderierte die 15. Staffel von „Das Supertalent“ und aktuell „Temptation Island VIP“) heiße Unterwäsche bei Instagram, schlüpft dafür in verschiedene Modelle inklusive sexy Strümpfen. Dass das Ganze keine private Dessous-Session, sondern ein Job ist, dürfte jedem Fan klar sein.

Die Reaktionen fallen deshalb aber nicht weniger löblich für die RTL-Schönheit aus. Im Gegenteil: Lola Weippert kann sich vor Komplimenten kaum retten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ein Auszug einiger Fan-Kommentare zu ihren Unterwäsche-Bildern:

„Du siehst einfach so bezaubernd traumhaft und hübsch aus“

„Alter Schwede. Mein Handy ist gerade geschmolzen“

„Mein Liebling ist dein Lächeln“

„Wow“

„Mega Lola! Richtig richtig toll! Alle (Bilder) sehen wundervoll aus, weil du dein authentisches ICH lebst“

Doch nicht für jeden Betrachter scheinen die Dessous-Fotos Sinn zu ergeben. So schreibt jemand: „OMG, wie kann man sich nur so im Internet präsentieren?“ Ein anderer fragt schlichtweg: „Warum??“

Doch egal welche Beweggründe Lola Weippert bei der Sache hatte, die Hüllen bis auf ihre Unterwäsche fallen zu lassen, man merkt ganz klar, dass der RTL-Star sich sichtlich wohl in seiner Haut fühlt und happy ist. Und das ist doch das, was zählt.

RTL-Star Lola Weippert: Tränen bei „Temptation VIP“

Derzeit moderiert Lola Weippert die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ und musste bereits öfter mit ansehen, wie die Kandidaten am Lagerfeuer weinen, als sie ihre Partner beim Fremdflirten in Videos erwischen. Eine, die es besonders hart trifft, ist „Die Wollnys“-Star Sarah-Jane Wollny. Was sie so fertig macht, kannst du hier lesen >>>