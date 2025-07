HIER fühlt sich „Let’s Dance“-Star Gabriel Kelly beheimatet – „Schon immer in meinem Herzen“

Sänger Gabriel Kelly, bekannt durch seine musikalische Familie und seinen „Let’s Dance“-Sieg 2024, hat in Norddeutschland mehr gefunden als nur einen neuen Wohnort. In einem aktuellen Interview spricht der 24-Jährige über einen wichtigen Schritt in seinem Leben – einen, den er nicht nur der Musik, sondern vor allem der Liebe zuliebe gegangen ist. Und auch wenn er heute woanders lebt: Eine bestimmte Stadt bleibt für ihn etwas ganz Besonderes.

Denn eigentlich hatte Gabriel seine Wahlheimat bereits gefunden – in einer Stadt, die ihn an seine Kindheit in Irland erinnert. Zwischen Musik, Liebe und dem Gefühl von Heimat – nun packt Gabriel Kelly private Details aus!

Zwischen Irland und Rostock: Ein vertrautes Gefühl

„Mecklenburg-Vorpommern hatte ich schon immer in meinem Herzen. Es hat Ähnlichkeiten zu Irland“, erklärt „Let’s Dance“-Bekanntheit Gabriel Kelly gegenüber „Nordkurier“ und zeigt, wie stark ihn seine Vergangenheit bis heute prägt. Die Landeshauptstadt Rostock wurde für ihn ein Rückzugsort mit viel Bedeutung. Dort lebte er einige Jahre, nachdem er mit 18 Irland verließ – und fand nicht nur Ruhe, sondern auch Nähe zu seinen Wurzeln: „Es ist unfassbar ländlich, die Menschen sind weniger gestresst […] und man hat das Gefühl, man lebt noch in einer anderen Zeit. Das Wetter ist ähnlich [zu Irland]: diese leichte Brise, das Meer, der Nieselregen, den ich liebe.“

+++ „Let’s Dance“-Star Gabriel Kelly: Harte Worte von seinem Vater – „Du kannst nicht tanzen“ +++

Auch der Alltag dort gefiel ihm: Man konnte „alles mit dem Fahrrad erreichen und es ist nicht so wichtig, ob du mit Gummistiefeln oder in Jogginghose hinausgehst, um zum Beispiel einzukaufen.“ Und noch etwas verbindet der „Let’s Dance“-Star ganz persönlich mit Rostock: „Der Bezug zu MV, vor allem zu Rostock, kam dadurch, dass meine Eltern sich in Rostock kennengelernt haben. Meine Mutter ist gebürtige Warnemünderin, und die Kellys haben dort früher Straßenmusik gemacht. Sie hatten einen Deal mit dem Bürgermeister, dass sie dort spielen dürfen.“

„Let’s Dance“-Star Gabriel Kelly zog aus Liebe nach Greifswald

Trotz aller Verbundenheit lebt Gabriel Kelly seit zwei Jahren nicht mehr in Rostock. Der Grund: „Ich bin vor zwei Jahren wegen meiner Freundin […] hierhergezogen“, sagt er über seinen Umzug nach Greifswald. Über seine Partnerin Leonie Miller sagt er bescheiden: „Sie studiert Medizin, ich bin Künstler oder so etwas.“

Kennengelernt haben sich die beiden 2019 bei einer TV-Show, in der ihre Familienbands („Angelo Kelly & Family“ und „Miller Family“) gemeinsam auftraten. Seitdem sind sie ein Paar – auch wenn Leonie selbst weniger im Rampenlicht steht. Dass sie ihn bei „Let’s Dance“ unterstützte, zeigt, wie eng ihre Beziehung ist.

Trotz neuer Projekte und einem frisch veröffentlichten Album, bleibt Gabriel Kelly bodenständig – und hat schon genaue Pläne für die Zukunft. „Wenn ich mal eine Familie gründe, dann möchte ich gern ein Stück Land in MV kaufen, wo ich tun und lassen kann, was ich möchte.“ Mit seiner Offenheit, seiner Liebe zur Musik und dem festen Glauben an Familie und Bodenständigkeit bleibt Gabriel Kelly seiner Linie treu – ganz gleich, wo er gerade wohnt.