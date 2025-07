Eric Philippi macht klar: „Wir sind länger zusammen, als es die Öffentlichkeit weiß“

Hier liegt Liebe in der Luft! Eric Philippi (28) und seine Verlobte Michelle (53) haben eine besondere Verbindung. Als er unter Panikattacken litt, war sie seine Stütze. Sie sei für ihn „die beste Therapeutin“. „Unsere Gespräche sind sehr offen. Das tut mir wahnsinnig gut“, erzählt er im Interview mit „Bild“.

Ihre Beziehung wurde im Sommer 2023 bekannt, doch Eric gesteht: „Tanja (Anm. d. Red.: Michelles bürgerlicher Name) und ich sind schon viel länger zusammen, als es die Öffentlichkeit weiß. Dass wir uns ineinander verliebt haben, wirbelte für uns beide alles durcheinander. Aber unsere Liebe und unsere Beziehung sorgten gleichzeitig für die Stabilität in meinem Leben, die mir gefehlt hat.“

Eric Philippi und Michelle trotzen der Kritik

Der Altersunterschied von 25 Jahren brachte Kritik in sozialen Medien. „Die bösen Bemerkungen zu unserem Altersunterschied, die Vorwürfe, ich würde Tanja nur ausnutzen, um durch sie berühmt zu werden. Nach außen ließ ich mir nichts anmerken, aber innerlich hat mich das sehr belastet“, sagt Eric dem Boulevard-Blatt. Doch ihre Liebe überstand diese Hürden.

Michelle gab ihm Halt und ermutigte ihn immer wieder: „Schatz, du kannst so nicht weitermachen, du musst leben, du brauchst Flügel, du musst endlich mal glücklich sein.“ In der schwersten Zeit litt Eric unter starken Ängsten. „Ich konnte Auftritte kaum genießen. Es fühlte sich an, als säße ich auf dem Beifahrersitz meines Lebens.“ Eine Therapie half ihm, wieder Kontrolle zu gewinnen.

Heute setzt er auf Sport als Ventil und hat mit Boxen angefangen. „Beim Sport kann ich körperlich alles herauslassen, was mich beschäftigt“, erklärt er. Auch die Beziehung zu seinen Eltern ist enger geworden. „Sie lieben Tanja und umgekehrt.“