Eric Philippi will nicht mehr schweigen – „War keine leichte Entscheidung“

Auf der Bühne und in Interviews ist Eric Philippi immer der Strahlemann. Auch die Kritik an seiner Beziehung zu der 25 Jahre älteren Schlager-Kollegin Michelle scheint an ihm abzuprallen. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus?

Eric Philippi überraschte seine Fans nun auf Instagram mit einer emotionalen Rede. Gleichzeitig machte der 28-Jährige eine große Ankündigung, die so einiges Verborgenes ans Licht bringen könnte.

Eric Philippi kündigt emotionale Beichte an

„Es liegt mir schon länger auf dem Herzen – und heute ist der Moment, an dem ich euch unter anderem DANKE sagen will! Was in den letzten Jahren passiert ist, war für mich eine absolute Achterbahnfahrt – beruflich, persönlich, seelisch“, fängt der Sänger seinen emotionalen Beitrag an. Für die bedingungslose Unterstützung seiner Fans möchte er sich bedanken.

Gleichzeitig macht der Musiker eine große Ankündigung: „Ich habe vor ein paar Wochen in einem persönlichen Video anklingen lassen, dass es da Dinge gibt, über die ich noch nie öffentlich gesprochen habe. Dinge, die sich immer hinter den Kulissen abgespielt haben. Kämpfe, die ich über viele Jahre hinweg ausgefochten habe, während es nach außen eigentlich immer so perfekt aussah oder aussehen sollte!“

„Keine leichte Entscheidung“

In der nächsten Woche wolle Eric Philippi weitere Details nennen, die viele offene Fragen rund um seine Person beantworten können. Wie zum Beispiel, warum er manchmal über längere Zeiträume hinweg einfach von der Bildfläche verschwunden sei. Er tue dies, „um ein Zeichen zu setzen und auch, um vielen anderen Mut zu machen“. Dabei betont Philippi, dass die Offenbarung „keine leichte Entscheidung“ gewesen sei, „aber sie fühlt sich richtig an, denn inzwischen geht es mir so gut wie noch nie und dieses Thema geht uns alle etwas an!“ Es sei Zeit, nicht mehr weg-, sondern hinzusehen.

Auch jetzt zeigen die Fans wieder ihre Solidarität in den Kommentaren und stärken dem Sänger so den Rücken für einen mutigen Schritt. „So starke Worte! Danke, dass es dich gibt und „wir bleiben noch“ und hören dir einfach zu. Egal was du erzählst, welche Songs du schreibst oder was auch immer kommen wird“ oder „Danke, dass du so viel Vertrauen in deine Fans legst, dass du etwas ganz Persönliches von dir erzählen möchtest. Sehr, sehr mutig“, heißt es beispielsweise.