Bochumer Feuerwehr im Einsatz – „Loki“ konnte sich nicht selbst befreien

Die Feuerwehr Bochum ist täglich im Einsatz – nicht nur, wenn es brennt. Auch in flauschigen Fällen eilt sie oftmals zur Hilfe. So rückte am Samstag (28. Juni) die Drehleiter der Feuerwache Wattenscheid in Günnigfeld aus, um den hilflosen Kater Loki zu retten.

Loki war auf Erkundungstour und ist dafür aus einem geöffneten Dachflächenfenster geklettert, wie die Feuerwehr Bochum berichtet. Auf dem Dach des Mehrfamilienhauses ist er abgerutscht und befand sich kurz darauf hilflos im Schneefanggitter.

Katzendrama in Bochum – Besitzer können nur zugucken

Die Besitzer aus Bochum haben daraufhin versucht, ihrem Kater Loki zu helfen. Geklappt hat es allerdings nicht. Selbst befreien konnte sich Loki ebenfalls nicht, weshalb um 17.45 Uhr die Feuerwehr um Hilfe gebeten wurde.

Nachdem sie eingetroffen war, näherte sich ein Feuerwehrmann dem verängstigten Kater vorsichtig über die ausgefahrene Drehleiter. Doch wie verlief die Rettungsaktion von Loki?

Kater hat Glück im Unglück

Wie die Feuerwehr Bochum berichtet, konnte er den Kater dadurch „völlig problemlos“ aus dem Schneefanggitter befreien und ihn zurück auf den Boden holen. Dort wurde Loki seinen Besitzern übergeben.

Um solche Situationen mit deiner Katze zu verhindern, solltest du dein Fenster sichern oder die Katze aus dem Raum ausschließen, während du lüftest. Der Fall hätte für Loki und seine Besitzer deutlich kritischer enden können. Übrigens: Auch Bäume können für Katzen ziemlich gefährlich werden, wenn sie plötzlich nicht mehr herunterkommen. Selbst die Feuerwehr konnte einem Tier in Duisburg nicht helfen (>>> hier mehr dazu lesen).