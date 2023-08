Sarah Engels: Diese Baby-Worte machen stutzig – „Noch ein drittes Kind gewünscht“

Sängerin Sarah Engels schafft es gut, Kinder, Beruf und Reisen miteinander zu vereinbaren. Doch vor allem das Familienleben genießt die einstige DSDS-Kandidatin stets in vollen Zügen, wie man unschwer auf ihrem Instagram-Account erkennen kann.

Sarah Engels hat insgesamt zwei Kinder: 2015 kam Sohn Alessio zur Welt, der aus der ersten Ehe mit Pietro Lombardi stammt. Im Dezember 2021 wurde Töchterchen Solea geboren – Vater der Kleinen ist ihr Mann Julian Engels (ursprünglich Büscher).

+++ Sarah Engels teilt Video mit Tochter Solea – „Wunderschön“ +++

Und wie schaut es mit weiterem Nachwuchs für die beiden aus? Im Netz deutet Sarah Engels jetzt etwas an, was ihre Fans hellhörig werden lassen dürfte.

Sarah Engels: Baby-Andeutung macht stutzig

Zusammen mit Julian und Solea sitzt Sarah in ihrem Garten, hält eine Puppe von Solea in im Arm, als wäre es ihr Kind. Währenddessen sagt sie mitten in ihrer Instastory: „Schatz, du hattest dir doch noch ein drittes Kind gewünscht.“ Julian antwortet darauf nicht direkt, doch durch Sarahs Andeutung scheint klar zu sein: Das Thema Familienplanung ist wohl noch nicht abgeschlossen im Hause Engels.

Sarah Engels: „Ich wäre nicht abgeneigt“

Bereits im November 2022 gab Sarah auf ihrem Instagram-Kanal bei der Frage, ob sie sich noch ein Kind vorstellen könne, zu: „Ich wäre nicht abgeneigt.“

Ob die Sängerin und der Fußballer nun aktuell mitten in der Babyplanung sind, bleibt vorerst aber wohl ihr Geheimnis.

