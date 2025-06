Sarah Engels meldet sich mit deutlichem Appell zu Wort – „Hört einfach auf!“

Immer wieder sehen sich Prominente mit einer Flut an negativen Kommentaren im Netz konfrontiert. Während manche Stars inzwischen komplett auf ihre Kommentarfunktion verzichten, um sich zu schützen, wählen andere einen offensiveren Weg – sie stellen sich dem Hass. So auch Sängerin Sarah Engels, die nach einem harmlosen Video mit beleidigenden Nachrichten überhäuft wurde.

Doch das lässt die ehemalige „DSDS“-Kandidatin nicht auf sich sitzen. Jetzt bezieht Engels deutlich Stellung.

Sarah Engels stellt sich Hass-Kommentaren

Über 1,8 Millionen Menschen folgen Sarah Engels auf Instagram. Regelmäßig nimmt sie ihre Community mit in ihren Alltag, teilt Musik, Familienmomente und manchmal einfach nur lustige Clips, die auf aktuellen Trends basieren. Auch ihr letztes Video war eigentlich genau das: ein unbeschwerter Spaß. Doch in den Kommentaren sammelten sich keine Lacher, sondern Beleidigungen.

„H**, Rabenmutter, lächerlich“- das seien noch die harmloseren Worte gewesen, schreibt die 32-Jährige betroffen. Doch anstatt sich davon einschüchtern zu lassen, positioniert sich Engels klar.

Sarah Engels appelliert an ihre Community

„Ich möchte ganz bewusst nicht schweigen. Weil Schweigen bedeutet, dass sich nichts ändert“, feuert Sarah Engels zurück. Als Mutter von zwei Kindern und gestandene Karrierefrau treffe sie der Hass nicht mehr so tief wie früher, doch sie fragt sich: Was ist mit denen, die nicht so gefestigt sind?

„Was ist mit all den jungen Mädchen und Jungs da draußen, die gerade erst dabei sind, sich selbst zu finden?“, fragt sie in ihrer Story. Gerade für sie sei diese Form von digitalem Mobbing besonders gefährlich.

Sarah Engels vermutet, dass viele Hass-Kommentare aus eigener Unzufriedenheit entstehen. Verständnis hat sie dafür trotzdem nicht: „Es ist keine Entschuldigung, andere kleinzumachen.“ Ihr Appell ist daher eindringlich und klar: „Bitte hört einfach auf!“ Ein Aufruf, der zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur über Hass im Netz zu reden, sondern auch dagegenzuhalten.