Autofahrer wollen sich bei Hitze mit Klimaanlage abkühlen – sie sollten es besser sein lassen

Sommer, Sonne, Schweiß – die Temperaturen steigen und das macht sich vor allem im Auto bemerkbar. Verzweifelte Autofahrer, die sich mit der Klimaanlage abkühlen wollen, sollten dies jedoch besser lassen, wie Experten raten. Diese kann nämlich oft mehr schaden, als dass sie bei der großen Hitze hilft.

Die meisten Autofahrer werden es wohl kennen: Das geparkte Auto steht in der Sonne und heizt sich mit jeder Minute mehr und mehr auf. Laut einer Untersuchung des „ADAC“ entstehen im Innenraum des Fahrzeugs sogar Temperaturen von bis zu überwältigenden 53 Grad.

Klimaanlage: Nur sechs Grad Unterschied zur Außentemperatur

Temperaturen, bei denen wohl niemand Auto fahren möchte. Jedoch sollte man vermeiden, zu sehr auf die Klimaanlage zurückzugreifen. Wenn man diese nämlich zu drastisch herunterdreht, riskiert man Kreislaufprobleme, trockene Schleimhäute und Sommererkältungen, wie der „Karlsruhe Insider“ berichtet. Experten raten sogar, dass man die Klimaanlage nur auf maximal sechs Grad Unterschied zur Außentemperatur stellen sollte.

Auch sollte man die Klimaanlage nicht die komplette Autofahrt über laufen lassen, sondern abstellen, sobald eine angenehme Temperatur im Innenraum erreicht wurde. Experten raten, dass man dann auf den Frischluftbetrieb umstellen sollte.

Neben der Klimaanlage gibt es jedoch auch noch andere Tipps, um in seinem Fahrzeug für Abkühlung zu sorgen. So rät der „Karlsruhe Insider“, vor dem Einsteigen kurz alle Türen des Fahrzeugs zu öffnen. Durch das Durchlüften kühlt das Auto in nur kurzer Zeit ab.

Abdeckplane schützt das Auto am besten vor Hitze

Auch rät der „ADAC“ zu gewissen Vorkehrungen, um die steigenden Temperaturen in dem geparkten Auto wenigstens etwas einzudämmen. So kann unter anderem eine Sonnenschutzfolie schon einen großen Unterschied machen. Bei einem Test hat man durch das Befestigen der Folie an der Windschutzscheibe acht Grad weniger gemessen, als man bei Fahrzeugen ohne Sonnenschutz festgestellt hat.

Der Test ergab jedoch, dass die Abdeckplane bzw. die sogenannte Halbgarage der beste Sonnenschutz für ein geparktes Auto ist. Komplett kann man die Erhitzung im Innenraum zwar nicht vermeiden, jedoch war die Temperatur in Fahrzeugen mit Abdeckplane ganze 10 Grad niedriger als bei den Autos ohne Sonnenschutzmaßnahme.