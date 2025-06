Lola Weippert berichtet über üblen Grapsch-Vorfall in Köln – „Hört auf damit!“

Am 27. und 28. Juni 2025 fand wieder einmal das Greator Festival in der LANXESS Arena in Köln statt. Bei der Veranstaltung zur persönlichen Weiterentwicklung gibt es inspirierende Vorträge, persönliche Geschichten und musikalische Live-Acts. Auch prominente Gäste waren vor Ort, wie etwa Lola Weippert.

Die RTL-Moderatorin teilte ehrliche Einblicke in ihr Berufs- und Privatleben und stellte sich den Fragen der Teilnehmer. Im Anschluss an die Talk-Runde nahm sich Lola Weippert noch Zeit für Selfies, Autogramme und kurze persönliche Gespräche mit Fans. Dabei kam es jedoch offenbar zu unschönen Szenen.

Lola Weippert mit klarer Ansage an Männer

Lola Weippert ist als Frohnatur bekannt, die gerne auch via Social Media persönliche Einblicke gibt. Ganze 90 Minuten nahm sich die 29-Jährige im Anschluss an die Veranstaltung noch Zeit. Doch dabei kamen ihr einige Fans – insbesondere Männer – offenbar etwas zu nah, wie sie nun auf Instagram berichtet.

„Hört auf damit! Wenn ich Fotos mit euch mache, dann lasst eure Hände bei euch. Ich will nicht, dass eure Hände bei mir am Gesäß landen, ich will nicht, dass eure Hände von der Seite an meine Brust gelangen“, wird Lola Weippert deutlich. Allerdings denkt sie dabei nicht nur an sich selbst und ergänzt: „Und bitte bleibt respektvoll auch im Umgang mit den unzähligen Frauen, die stundenlang anstehen, um ein Foto zu machen.“

Immer wieder sieht sich die Moderatorin sexistischen Übergriffen gegenüber – sei es körperlich oder verbal. Auf Social Media wird sie für ihre Freizügigkeit kritisiert, doch Lola Weippert lässt sich davon nicht einschränken. Weiter betont sie aber auch, dass sie anlässlich des Vorfalls nicht alle Männer über einen Kamm scheren möchte, da es „viele tolle Männer“ gebe. In diesem Fall seien es zwei Männer gewesen, die unangenehm aufgefallen sind.