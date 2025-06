Danni Büchner rechnet knallhart ab – „Mag viele nicht“

Danni Büchner (47) plaudert im Podcast „Hey Olli“ von Entertainer Oliver Pocher (47) offen aus ihrem Leben. Dabei spricht sie nicht nur über persönliche Erlebnisse, sondern gewährt auch Einblicke auf ihren bekannten Zwist mit Iris Klein. Außerdem schießt sie plötzlich gegen Influencer und Reality-TV-Stars.

Die ehemalige „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin ist bekannt dafür, ihre Meinung direkt auszusprechen und sich nichts gefallen zu lassen.

Danni Büchner geht auf vergangenen Clinch mit Iris Klein ein

So wehrt sie sich auf Social Media regelmäßig gegen Hasskommentare und Beschimpfungen. Die meisten der Urheber sind keine Prominenten. Doch auch in der schillernden Starwelt kommt Daniela Büchner nicht mit jedem klar.

Besonders mit Reality-Star Iris Klein geriet sie in der Vergangenheit oft aneinander. Im Gespräch mit Oliver Pocher gewährt sie nun Einblicke.

Sie teilt eine traurige Erinnerung an die Zeit nach dem Tod ihres Ehemannes Jens Büchner. „Boah, das war krass. In der Corona-Zeit hatte sie mich hardcore gemobbt. Gemobbt in dem Sinne, dass sie mich überall schlecht gemacht hat.“

„Wir kochen alle mit Wasser.“

Was der konkrete Auslöser war, weiß Danni Büchner heute nicht mehr. Sie erinnert sich lediglich an eine Äußerung von ihrer Tochter, die gegen Iris Kleins Schwiegersohn gerichtet war. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schießt die 47-Jährige scharf. Ihr Zielobjekt? Die Reality-TV-Szene und die Welt der Influencer.

„Ich mag viele nicht, die sich so wichtig tun in unserem Job. Sorry, wir kochen alle mit Wasser. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe keine Nanny und keine Putzfrau. Meine Tochter guckt gerade zu, sie kann das bestätigen. Ich fahre mit dem Pyjama zur Schule. Ich mache alles alleine, weil ich das einfach liebe und brauche. Wenn ich da manche sehe, denke ich mir: ,Was ist bei euch los?’“, erklärt sie ganz offen. Welche konkreten Stars sie dabei im Kopf hat, behält Danni Büchner für sich.