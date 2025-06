Danni Büchner ergriffen: „Dachte damals, mein Leben ist vorbei“

Vor zehn Jahren begann auf einem Stadtfest in Delmenhorst die Liebesgeschichte von Danni Büchner (47) und Jens Büchner (49). Damals ahnte sie noch nicht, dass dieses Glück nur wenige Jahre dauern würde.

2018 starb Jens an einer Krebserkrankung, was Danni völlig aus der Bahn warf. Rückblickend schreibt die Influencerin bei Instagram: „Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren begann meine Liebesgeschichte, mein Leben mit Jens. Wie sie tragisch geendet ist, wissen ja alle.“

Danni Büchner blickt emotional zurück

Die Erinnerung an die ersten Momente mit Jens löst bei ihr noch heute Tiefgang aus: „Das war so schön. Dieser Anfang, wie man sich kennengelernt hat.“ Nach dem Tod ihres Mannes musste sich Danni Büchner ein völlig neues Leben aufbauen.

++ auch für dich interessant: Danni Büchner geht drastischen Schritt – jetzt darf es jeder wissen ++

„Ich dachte damals, mein Leben ist vorbei. Als Jens gestorben ist, dachte ich, das war es. Ich kann und will einfach nicht mehr weiterleben.“ Doch inzwischen glaubt sie: „Es geht immer irgendwie weiter.“

Hoffnung durch Jens’ Vermächtnis: Die Zwillinge

Einen Lichtblick in dieser schweren Zeit fand Danni Büchner in ihren Kindern. Besonders die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani erinnern sie täglich an Jens. „Das Schöne an dieser traurigen Geschichte ist, ich habe daraus zwei wundervolle Kinder, die mich jeden Tag an ihn erinnern.“

Auch ihre drei älteren Kinder gaben ihr Kraft, weiterzumachen. „Ohne meine Kinder hätte ich all das nicht geschafft. […] Sie sind einfach immer da, waren immer da und werden auch immer da sein. Sie werden all das sehen und ich liebe euch sehr.“ So findet Danni Büchner Stück für Stück zurück ins Leben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.