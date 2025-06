Danni Büchner geht drastischen Schritt – jetzt darf es jeder wissen

„Goodbye Deutschland“-Star und Ex-„Dschungelcamp“-Teilnehmerin Danni Büchner hat in den vergangenen Jahren einiges an sich verändert. Die Mallorca-Auswanderin führt mittlerweile einen anderen Lebensstil, macht mehr Sport und hat einige Kilos abgenommen.

Ihr neues, durchtrainiertes Ich zeigt Danni Büchner auch liebend gerne auf Social Media. Jetzt ist die „Vox“-Auswanderin einen weiteren Schritt gegangen. Doch der kommt nicht bei allen Fans gut an!

Danni Büchner: Drastische Veränderung!

Über 15 Kilo hat Danni in den vergangenen Jahren abgenommen. Vor zwei Jahren kam eine Brust-Operation hinzu. Und auch ihre Haare haben sich im Laufe der Zeit verändert. Jetzt ist die Wahl-Mallorquinerin einen drastischen Schritt gegangen, was ihre Frisur betrifft.

Auf Instagram zeigt sich die Fünffachmutter beim Friseur und scheint mehr als happy zu sein. Was sie hat machen lassen? Eine Haarverlängerung!

Insgesamt 50 Zentimeter längeres Haar hat die 47-Jährige nun auf ihrem Kopf. Ihr Stylist Salvatore Vincenzo Brancato schreibt dazu: „Und ja, das ist lang. Sehr lang. Aber weißt du was? Haare sind wie Mode: Geschmackssache und vor allem Gefühlssache. Manche lieben’s kurz und frech, andere lang und wow – und Danni? Die kann beides! Wie man in Köln so schön sagt: Jeder Jeck ist anders. Und genau das feiern wir!“

Doch nicht jeder Fan feiert ihre Haarverlängerung. So finden sich unter dem Beitrag einige Follower, die den längeren Haaren nichts abgewinnen können. Sie kommentieren:

„Oh je, ist an ihr noch irgendwas natürlich?“

„Irgendwie stand dir das Kürzere besser. Das sah viel flotter aus.“

„Kurze hat mehr gepasst“

„Ach du scheiße“

„Die kurze Version viel schöner“

„Ich weiß nicht, aber ich finde, das kürzere Haar steht ihr besser…“

Es gibt allerdings auch viele Fans, die den neuen Look super finden. So schreibt jemand: „Hammer! Farbe und Schnitt stehen dir super!“ Ein anderer: „Wie kann ein Mensch so schön sein. Vor allem, was für Haare, einfach toll.“ Und wieder ein anderer Instagram-User findet schlichtweg: „Wow.“

Extensions lassen sich bekanntlich schnell wieder rausnehmen, und wie wir „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner kennen, war das bestimmt noch nicht der letzte Haarstyle, den ihre Fans zu sehen bekommen. Da darf man gespannt sein…