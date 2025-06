Die Geissens: Unglücklicher Werbespot nach Überfall

Die Geissens stehen nach einem traumatischen Erlebnis erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Ein brutaler Raubüberfall erschütterte kürzlich die Familie. Vier bewaffnete Täter drangen in ihre Villa in Saint-Tropez ein. Robert Geiss wurde an den Rippen verletzt, Carmen Geiss erlitt Würgmale und ihre Operationsnarbe platzte auf.

Der Schaden beträgt laut Staatsanwaltschaft rund 200.000 Euro. Schmuck und Uhren nahmen die Täter mit. Die Geissens waren zur Tatzeit zu Hause – in genau jener Villa, in der sie noch Monate zuvor einen Werbespot gedreht hatten.

Die Geissens: Unpassender Werbespruch sorgt für Aufsehen

Der Werbespot für Müllermilch lief am Sonntag (15. Juni) ausgerechnet während der RTL-Sendung „Exclusiv Weekend“, die über den Raub berichtete. Das sorgte für einen bitteren Beigeschmack. In dem Spot sitzt Robert Geiss entspannt am Pool. Er sagt zu seiner Tochter Shania: „Shania, Regel Nummer eins: Wenn du was im Leben willst, musst du es dir einfach nehmen.“ Diese Aussage wirkt im Kontext des Überfalls mehr als unglücklich.

++ Die Geissens: Nach Horror-Nacht – geht DIESER Seitenhieb zu weit? ++

Die Geissens hatten den Werbespot bereits im Dezember 2024 produziert. Damals ahnte niemand, dass genau dieser Ort später Tatort eines Überfalls sein würde. Die ironische Werbebotschaft klingt nun wie ein düsterer Kommentar zur Realität. RTL Deutschland erklärte gegenüber IPPEN.MEDIA, dass man den Beitrag der „Exclusiv“-Sendung beim Planen des Spots nicht kannte.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

„Wir bedauern, dass die Ausstrahlung des Spots in diesem Zusammenhang zu Irritationen geführt hat“, so ein Sprecher. Die Firma Müllermilch wollte sich auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA zur Zukunft des Spots nicht äußern.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.