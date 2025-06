Robert Geiss zeigt Überfall-Video – brutale Szenen aus der Villa

Robert Geiss und seine Frau Carmen erlebten am 15. Juni einen Albtraum. In ihrer Villa bei Saint-Tropez drangen vier maskierte Männer ein. Robert Geiss wollte gerade einen ruhigen Abend mit Carmen verbringen. Doch plötzlich standen sie den bewaffneten Eindringlingen gegenüber. Die Täter forderten Geld und Schmuck. Dabei hielten sie Robert Geiss eine Waffe an den Kopf und schrien ihn an.

Einer verlangte laut „Bild“ den Code für den Tresor. Der RTL2-Star versuchte sich zu retten, indem er behauptete, dass er den Code nicht kennt, und das Haus nur gemietet ist. Doch die Räuber ließen sich nicht täuschen. Carmen Geiss versuchte derweil, sich gegen einen der Angreifer zu wehren. Beide wurden leicht verletzt.

Robert Geiss veröffentlich Überfall-Video

Die Überwachungskameras dokumentierten das gesamte Geschehen. Robert postete nun Ausschnitte auf Instagram, die das ganze Ausmaß zeigen. Es zeigt ein verwüstetes Wohnzimmer und drei unscharfe Gestalten. Der Überfall dauerte etwa 45 Minuten.

+++ Auch für dich interessant: Geissens: Gewaltiges Tatausmaß! „War ein Mordversuch“ +++

Während drei Täter Wertsachen einsammelten, bewachte der vierte das Ehepaar. Die Täter fanden Bargeld und eine teure Handtasche. Sie stahlen insgesamt rund 200.000 Euro, so die Polizei. Doch Robert Geiss gelang ein Trick. Er schrie laut nach seinen Nachbarn. Die Täter glaubten, es handle sich um Sicherheitsleute. Sie flohen daraufhin.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Geissens haben den Schock noch nicht ganz verarbeitet. Dennoch reagiert er gefasst. Er nutzt seine Reichweite, um auf die Tat aufmerksam zu machen. Die Polizei ermittelt. Robert Geiss hofft, dass die Täter bald gefasst werden. Die Aufnahmen könnten dabei helfen.

Für Robert Geiss und seine Familie war es ein traumatisches Erlebnis. Doch er zeigt sich entschlossen, weiterzukämpfen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.