Sparkassen-Kunden aus Mülheim begehen fatalen Fehler – kurz darauf der Schock

Sparkassen-Kunden aufgepasst! Eine miese Betrugsmasche zieht vielen ahnungslosen Kunden derzeit das Geld vom Konto. In Mülheim wurden gleich mehrere Anwohner Opfer der Kriminellen, weil sie DIESEN fatalen Fehler begangen.

Immer wieder kommen Nachrichten von Kriminellen ans Licht, die mit miesen Maschen versuchen, ihre Opfer um Geld zu betrügen. Häufig findet der Betrugsversuch per Mail statt, in der auf ominöse Online-Links geklickt werden soll. Doch die Masche, die Kriminelle nun bei Sparkassen-Kunden in Mülheim abgezogen haben, ist noch dreister. Augenscheinlich haben sie es ganz genau auf Senioren abgesehen…

Sparkassen-Kunden müssen höllisch aufpassen

Gleich mehrere Anwohner aus Mülheim wurden am Freitag (13. Juni) Opfer eines Betrugs. Der Ablauf war immer gleich: Angebliche Sparkassen-Mitarbeiter riefen die Senioren an, holten anschließend die Geldkarte bei ihnen zu Hause ab und erfragten ihre PIN.

Am frühen Morgen, gegen 10 Uhr, klingelte das Telefon bei den ersten Opfern der Betrüger Ehepaares im Bereich Saarner Straße/Großenbaumer Straße/Nachbarsweg in Mülheim. Ein angeblicher Mitarbeiter der Sparkasse berichtete dem Ehepaar, dass von seinem Konto eine Überweisung für einen Online-Versandhändler in Höhe von 4.000 Euro erfolgt sei. Als diese angaben, keine Zahlung autorisiert zu haben, erklärte der Mann, persönlich vorbeikommen zu wollen, um die Geldkarte sowie die dazugehörige PIN abzuholen. Das tat er schließlich auch.

Als die Senioren sich kurze Zeit später bei der Sparkasse erkundigten, ob der Beitrag storniert worden sei, stellten sie den Betrug fest und erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei. Nur kurze Zeit später – gegen 12.30 Uhr – wiederholte sich die gleiche Masche bei einem weiteren Ehepaar im Seniorenalter im Bereich der Luxemburger Allee/Kölner Straße. Und auch gegen 15 Uhr klingelte das Telefon bei einem Senior im Bereich Hingberstraße/Eppinghofer Bruch und die gleiche Masche wurde durchgezogen.

Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei warnt vor solchen oder ähnlichen Betrugsmaschen, bei denen Kriminelle sich wie in diesen Fällen als Sparkassen-Mitarbeiter ausgeben, um an dein Geld zu kommen. Die Beamten appellieren, stets misstrauisch zu sein, wenn Unbekannte am Telefon oder an der Haustür sind. Du solltest niemals persönliche Informationen, Geld, Bankkarten, PIN-Codes oder Wertsachen an unbekannte Personen geben.

„Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie Ihren Bankmitarbeiter des Vertrauens unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen“, rät die Polizei. Sobald dir ein Anruf verdächtig vorkommt, solltest du diesen schnellstmöglich bei der Polizei melden.