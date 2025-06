Überfall auf die Geissens: Experte spricht Klartext – „Nicht von heute auf morgen“

Die Geissens, bekannt aus der Reality-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“, stehen seit Jahren im Rampenlicht. Robert und Carmen Geiss leben mit ihren Töchtern Davina und Shania ein Leben voller Luxus und reisen durch exklusive Orte weltweit. Die Millionärsfamilie zeigt dabei offen ihren Wohlstand.

Doch der kürzliche Überfall in ihrer Villa wirft Fragen über die Sicherheit prominenter Persönlichkeiten auf. Trotz aufwendiger Sicherheitsmaßnahmen schafften es Täter, in das Haus der Geissens einzudringen. Ein Experte ordnet die Ereignisse für den Sender RTL ein und gibt einen Einblick in die möglichen Abläufe solcher Überfälle.

Die Geissens: Sicherheit trotz Überfall geknackt

Überwachungskameras, Bewegungsmelder und eine Alarmanlage schützten Die Geissens scheinbar nicht ausreichend vor vier maskierten Eindringlingen. Experte Ahmad Mohammed, bekannt für seine Erfahrung im Personenschutz, analysiert die Situation im RTL-Interview. „Die haben das nicht von heute auf morgen gemacht,“ stellte er klar.

Prominente wie die Geissens investieren hohe Summen in ihre Sicherheit, sagt Mohammed, der seit 35 Jahren in der Branche arbeitet. Er kennt ihr Sicherheitskonzept zwar nicht im Detail, zweifelt jedoch nicht an ihren Bemühungen. Dennoch gelang den Tätern der Einbruch. Laut Mohammed seien solche Angriffe oft lange geplant und gut vorbereitet, wie vermutlich auch hier.

Die Täter überraschten die Familie vor dem Fernseher. „Möglicherweise seien die Diebe selber überrascht gewesen, dass die Familie da war. Aber viele nehmen auch keine Rücksicht, ob jemand da ist oder nicht,“ betont Mohammed. Carmen und Robert erhöhen mit ihrem öffentlichen Lebensstil laut Mohammed allerdings ihr Risiko, Opfer solcher Taten zu werden.

Es ist leider nicht das erste Mal. Vor einem Jahr drangen drei maskierte Männer in den Wintergarten der Geissens ein. Damals waren Davina und Shania allein zu Hause, doch sie blieben unversehrt. Nach jener Tat sollen sie ihre Sicherheitsmaßnahmen intensiviert haben. Trotzdem bleibt für die Geissens die absolute Sicherheit eine unbezwingbare Herausforderung.

Jetzt brauchen Carmen und Robert erstmal Zeit, um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.