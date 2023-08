Pietro Lombardi verrät intime Sex-Vorlieben – DAS kommt ziemlich überraschend

Nanu, was ist denn mit Pietro Lombardi los? Der Sänger und „Schlag den Star“-Teilnehmer gibt sich jetzt ungewohnt offen im Netz. Eigentlich geht der 31-Jährige sonst nicht so ins Detail, wenn es um sein eigenes Sexleben geht.

Doch mittlerweile scheint Pietro Lombardi keine Scham mehr zu haben, Vorlieben oder Ähnliches mit seinen Fans zu teilen. Umso überraschender sind nun seine Worte zu dem Thema.

Pietro Lombardi verrät seine Sex-Vorlieben

Auf Instagram stellt sich der Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa nun den Fragen seiner Follower. Und die wollen von ihm wissen: „Was macht für dich guten Sex aus?“

Die Antwort folgt prompt. Und nicht zu knapp. Pietro: „Vertraut mir, was ich euch sage. Punkt 1: Offene und ehrliche Kommunikation mit eurem Partner. Besonders im Sexleben.“ Viele hätten eine Hemmschwelle, sollten sich seiner Meinung nach mehr trauen. „Ihr seid ein Team, ihr seid ein Paar – redet über alles. Auch wenn es unangenehm ist.“

Und dann geht Pietro noch weiter ins Detail, wird noch intimer: „Punkt 2, für mich persönlich dirty – sehr wichtig. Der Mix aus gefühlvoll, liebevoll. Leidenschaft, Emotionen. Das ist schon sehr sehr wichtig.“ So so, dirty also!

Pietro Lombardi gibt wertvolle Liebestipps

Für seine männlichen Fans hat der Zweifachpapa auch noch einen wertvollen Tipp, wenn es um Sex geht. „Ich denke, die halbstarken Jungs denken: In einer Minute… yay, jetzt hab ich gezeigt, wie krass ich bin. One Night Stand – vielleicht klappt es. Aber im real life…? Wie gesagt, offene ehrliche Kommunikation. Probiert euch aus als Paar, wählt gemeinsam Sachen aus, versucht neue Reize bei euch zu finden. Ich glaube, der Mix aus allem macht es dann perfekt.“

Pietro Lombardi als neuer Love Doctor? Steht ihm ja irgendwie ganz gut. Fragt sich nur, was seine Liebste Laura davon hält, dass die Fans jetzt Intimes aus ihrem Schlafzimmer wissen…