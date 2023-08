Pietro Lombardi: Fans freuen sich zu früh – plötzlich folgt die herbe Enttäuschung

Seit seinem DSDS-Sieg im Jahr 2011 gehört Pietro Lombardi zu den größten Stars Deutschlands. Der Musiker ist aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Viele Fans reisen dem 31-Jährigen in jede Stadt hinterher, um bei seinen Konzerten dabei zu sein.

Auch auf Social Media lässt Pietro Lombardi immer wieder Nähe zu Fans zu und beantwortet auch private Fragen. Doch vor lauter Fanliebe scheinen Follower des Sängers nun auf Betrüger hereingefallen zu sein, und haben bei einem verlockenden Angebot zugeschlagen.

Pietro Lombardi: Achtung Fakeprofile! Betrüger wollen an dein Geld

Zusammen mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa gewährt Pietro Lombardi immer wieder private Einblicke. Doch nun warnt das Paar vor einer kruden Masche von Betrügern, die sich offenbar als ihre Manager ausgegeben haben. „Hello ihr Lieben, wir haben nun mehrfach gehört, dass irgendwelche Fakeprofile sich als Assistenten oder Manager von Pietro oder mir ausgeben und den Leuten schreiben, dass die Geld oder Paysafe Karten schicken sollen, um mit uns zu sprechen“, schreibt Laura Maria Rypa in ihrer Instagram-Story.

Sie möchte die Follower warnen und betont: „Das sind weder wir noch irgendwelche Assistenten von uns.“ Die beiden würden ihre Fans niemals nach Geld fragen und appelliert deshalb eindringlich an ihre Fans, sich nicht auf die Betrüger einzulassen. Manche Superstars verlangen für ihre Konzerte Hunderte von Euros, was wären die Fans dann wohl bereit zu zahlen, wenn sie mit ihrem großen Idol persönlich sprechen könnten?

Doch für einige könnte die Warnung schon zu spät kommen und sie sind bereits auf das verlockende Angebot hereingefallen. Wer betroffen ist und bereits Geld überwiesen hat, sollte sich umgehend bei der Polizei melden und Anzeige erstatten. Außerdem sollte die Bank kontaktiert werden, im Idealfall lässt sich die Abbuchung noch rückgängig machen.

Um Geld geht es auch am 2. September. Dann tritt Pietro Lombardi gegen seinen guten Kumpel Chris Tall bei „Schlag den Star“ an (hier mehr dazu). Der Sänger will die Schmach von 2018 wieder gut machen, als Gil Ofarim ihn ziemlich eindeutig besiegte.