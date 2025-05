Laura Maria Rypa hält es nicht mehr aus – „So läuft das echte Leben doch nicht“

Sie ist eine erfolgreiche Influencerin und die Frau an der Seite von „DSDS„-Star Pietro Lombardi. Laura Maria Rypa zeigt ihr Leben auf ihrem Instagram-Profil, 954.000 Menschen verfolgen ihren Alltag.

Zwei gemeinsame Kinder hat das Traumpaar, Leano und Amelio sind der ganze Stolz ihrer berühmten Eltern. Doch plötzlich hält Laura dem Druck von Social-Media nicht mehr stand und meldet sich mit ernsten Worten bei ihren Fans.

Laura Maria Rypa findet ehrliche Worte

Laura Maria Rypa teilt Einblicke in ihren Alltag mit ihren Instagram-Followern. Für gewöhnlich sehen die Tage der Influencerin gut durchgeplant aus. Die Verlobte von Pietro Lombardi scheint ihr Leben mit ihren zwei kleinen Kinder und etlichen Haustieren bestens im Griff zu haben. Doch ein Zwischenfall am frühen Abend brachte sie nun völlig aus dem Gleichgewicht.

Denn der kleine Leano bekam plötzlich hohes Fieber und litt unter starken Schmerzen. Laura und Pietro zögerten nicht lange und fuhren mit dem kleinen Jungen in die nächstgelegene Klinik, um ihn untersuchen zu lassen. Aus dem Krankenhaus hielt der Social-Media-Star seine Follower auf dem Laufenden. Nach einer stundenlangen Wartezeit wurde Leano geholfen und die kleine Familie konnte wieder nach Hause fahren.

Kurze Zeit später meldet sich Laura Maria Rypa aufgewühlt bei ihren Fans, teilt ein Foto von ungewaschener Wäsche in ihrer Instagram-Story und stellt klar: „Ich kann dieses ständige perfekte Leben auf Instagram einfach nicht mehr sehen. Alles wirkt immer so durchgeplant, aufgeräumt, schön. Aber ganz ehrlich, so läuft das echte Leben doch nicht. Zumindest nicht bei mir.“

Die Influencerin erzählt: „Wenn ich euch jetzt zeigen würde, wie’s hier seit gestern aussieht. Überall liegen Teller, Flaschen, Wäsche. Ich hab’s einfach nicht mehr geschafft. Und das ist halt gerade die Realität. (…) Und das fällt mir nicht leicht, weil ich eigentlich jemand bin, der’s ordentlich braucht. Mich macht das innerlich unruhig. (…) Ich will mit dem Ganzen einfach nur sagen: Dieses perfekte Leben, das viele auf Instagram zeigen, das ist oft nicht echt. Auch bei uns läuft nicht alles rund. Und das ist total okay so.“

Mit diesen Worten möchte Laura Maria Rypa für mehr Realität auf Social-Media sorgen und ihren Fans ein gutes Gefühl geben. Denn auch im Leben einer erfolgreichen Influencerin läuft nicht immer alles wie am Schnürchen.